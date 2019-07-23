В Смольном настроены решительно: все стихийные свалки нужно убрать в ближайшее время, а тех, кто их создает, наказывать самым жестким образом. Вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

Ведь затраты бюджета на ликвидацию только одной городской свалки равны строительству одного детсада. А в Петербурге, по данным общественных организаций, 36 несанкционированных свалок. То есть минус 36 детсадов. Такой шокирующий пример привел врио губернатора Петербурга Александр Беглов, говоря о необходимости навести порядок в городе. Он дал поручение провести ревизию всех свалок и приступить к их ликвидации. А также привлечь к ответственности нарушителей. По словам председателя комитета по природопользованию Дениса Беляева, сейчас обсуждаются различные варианты ужесточения наказаний для тех, кто вывозит мусор на несанкционированные свалки. Это могут быть как очень большие штрафы, так и лишение водительских прав, и конфискация автомобилей.

Чаще всего стихийные свалки создают коммерческие компании - например, ленятся убирать строительный мусор после возведения жилого комплекса. Ликвидировать же это безобразие приходится в основном за счет городского бюджета. И хотя формально несанкционированная свалка может быть расположена на земле, у которой есть собственник, горожанам от этого не легче. Страница врио губернатора в соцсетях полна жалобами на уродливые кучи мусора в разных районах города. Судя по обращениям к градоначальнику, это одна из самых актуальных проблем для петербуржцев.