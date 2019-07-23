Кредиторская задолженность больниц и поликлиник Мурманской области остается одной из главных проблем здравоохранения Заполярья. Одна из весомых ее составляющих - нехватка средств на "сверхплановых" больных, лечение которых выходит за рамки бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Решить эту проблему пока не удается: долги продолжают расти. Согласно данным фонда, на 1 января 2019 года кредиторская задолженность медицинских организаций региона составляла 488 миллионов рублей. При этом на последнем перед летними каникулами заседании Мурманской областной Думы выяснилось, что бюджет ТФОМС региона за 2018 год был закрыт с профицитом более чем 19 миллионов рублей. Депутаты недоумевали: врачам не хватает денег на лечение больных, однако в бюджете организации, финансирующей работу здравоохранения, откуда-то берутся лишние миллионы.

Руководство фонда подчеркнуло: этот профицит носит технический характер и вовсе не означает, что фонд стремится сэкономить на медицине. В 2018 году на нужды здравоохранения Мурманской области было выделено 16,7 миллиарда рублей, и они были потрачены полностью.

- Профицит сложился кассовый, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель директора ТФОМС Сергей Маган. - В 2018 году по статье доходов мы получили деньги полностью. Но расходы в системе ОМС финансируются по предъявленным счетам. Данные по расходам на лечение больных за декабрь 2018 года мы получили в январе 2019 года. Поэтому и оплатить мы их смогли только в январе, отсюда и "профицит". Эти деньги нельзя считать неиспользованными. Такая ситуация повторяется ежегодно, и я не очень понимаю, почему к этому никак не могут привыкнуть.

Помимо "профицита" существует гораздо более серьезный вопрос, от которого зависит оплата лечения северян. Медицинская помощь планируется по федеральным нормативам, таково требование закона. Как выразился Сергей Маган, "люди болеют не так, как мы планируем". Это наглядно иллюстрируют данные Контрольно-счетной палаты (КСП) Мурманской области.

Как сообщается в отчете КСП, в 2018 году объем медицинской помощи в дневных стационарах региона по сравнению с 2017 годом увеличился на 3769 случаев.

Аудиторы поясняют, что это вызвано большой потребностью пациентов в данном виде помощи и сокращением количества коек в круглосуточном стационаре с целью приведения его к федеральному нормативу.

Для решения проблем здравоохранения до 2024 года из федерального бюджета Мурманской области перечислят 7,5 миллиарда рублей

Кроме того, круглосуточные стационары в Заполярье тоже "перевыполнили" план на 5,9 процента. Разница между "планом" и "фактом" в финансовом выражении оказалась немалой. В 2017 году стоимость сверхпланового лечения составила в общей сложности более 400, а в 2018 году - 81 миллион рублей.

- Сегодня вопрос оплаты лечения "сверхплановых" больных урегулирован не в полной мере, - отметил Сергей Маган. - Существует федеральный закон N 326, согласно которому обязательное медицинское страхование относится к федеральным полномочиям. Этот закон предусматривает случаи, когда базовая программа ОМС может быть перевыполнена. Как указывает закон, данное "перевыполнение" вправе профинансировать региональный бюджет. Однако это право субъекта, а не обязанность. В течение двух последних лет мы обращаемся по этому поводу в региональную администрацию, но дополнительные средства на оплату лечения "сверхплановых" больных мы не получили.

Правда, по ряду видов медпомощи план, напротив, не выполнен. В частности, это касается амбулаторных приемов в связи с заболеванием (когда заболевший гражданин приходит на прием в поликлинику). План по ним выполнен лишь на 58 процентов. Причина проста: в Мурманской области не хватает более тысячи медицинских работников, принимать больных зачастую бывает просто некому.

Власти отчетливо понимают всю сложность задач, связанных с решением проблем здравоохранения в Заполярье. На эти цели Мурманская область получит до 2024 года 7,5 миллиарда рублей на реализацию в регионе нацпроектов по здравоохранению и демографии. Что касается задолженности поликлиник и больниц, то их финансирование будет корректироваться.

Вопрос финансирования неразрывно связан с качеством работы медиков. По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в регионе предстоит внедрить систему контроля качества оказания медицинской помощи. Кроме того, у сотрудников медицинских учреждений в Мурманской области заниженные оклады, что дает возможность манипуляций с зарплатами, а это вызывает законное негодование медиков. Областные власти намерены пересмотреть порядок целевого набора врачей и расширить меры их поддержки.

Прямая речь

Надежда Максимова, председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы:

- Чтобы врачи ехали работать в Мурманскую область, необходимо повысить привлекательность региона. Одна из мер - это "медицинская ипотека". Область готова взять на себя обязательства по компенсации медицинским работникам первого взноса по ипотечному кредиту. Это поможет семьям медиков улучшить жилищные условия. Еще одна мера привлечения врачей - выплата им определенных денежных сумм. Те, кто впервые заключил договор с медицинской организацией не менее чем на пять лет, в первый же год работы получат 500 тысяч рублей, такая же сумма им будет выплачена после первого года работы, а через пять лет они получат еще миллион. На эти выплаты могут претендовать врачи, которые раньше работали в Мурманской области, но покинули ее более пяти лет назад.