В Ленобласти задержали нового подозреваемого в стрельбе по отдыхающим

Во Всеволожске полицейские задержали 49-летнего мужчину. Его подозревают в стрельбе по отдыхающим с детьми, люди находились в резиновой лодке, чудом обошлось без серьезных травм.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый работает водителем, ранее он был судим за хулиганство.

В этот раз ему инкриминируется более серьезное деяние - покушение на убийство.

Инцидент на озере Круглом произошел 13 июля. Трое взрослых и двое детей катались на лодке по озеру. Неожиданно с берега по ним открыли стрельбу. Одна пуля попала в ногу мужчине на лодке, но рана оказалась неглубокой.

Почти сразу полиция задержала мужчину, который находился на берегу в момент инцидента. Впоследствии выяснилось, что он не был причастен к ЧП.