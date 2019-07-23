Житель Северодвинска попытался дать взятку, чтобы пойти служить

В Северодвинске 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику военного комиссариата. Молодой человек хотел заплатить за то, чтобы его призвали в армию.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО, еще в 2011 году призывная комиссия признала северодвинца негодным к военной службе и освободила от призыва. Его зачислили в запас. Но он так стремился в армию, что накануне предельного призывного возраста - 27-летия - решил пройти повторное освидетельствование.

Чтобы его план удался, подозреваемый оставил в конверте на столе сотрудника военного комиссариата, с которым общался на тему призыва, 55 тысяч рублей. Обнаружив деньги, сотрудник сообщил об этом руководству. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.

- В нашей практике это первый случай, когда человек готов пойти на коррупционное преступление ради призыва в армию. Обычно бывает наоборот - от него пытаются откупиться, - отметила старший помощник руководителя регионального следкома Светлана Тарнаева.

Как пояснил сам подозреваемый, знакомый сказал ему, что после службы в армии он сможет найти высокооплачиваемую работу. Следствие планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу.