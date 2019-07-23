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23.07.2019 17:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада"

Текст: Илья Изотов

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил вынесенное Киевским судом решение о взыскании с России более одного миллиона долларов за утраченные крымские активы "Ощадбанка".

Аксенов напомнил события 2014 года, когда Киев заблокировал более одного миллиарда гривен на счетах республики в главном управлении Государственной казначейской службы Украины.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Это были средства простых крымчан - зарплаты бюджетников и детские пособия, - заявил Аксенов. - После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. А теперь грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил.

После отказа украинских банков от обслуживания крымских клиентов, среди которых был и "Ощад", компенсации пострадавшим владельцам депозитов и счетов выплачивает российское государство. И делается это в первую очередь за счет активов, которые нечистоплотные украинские банки оставили на полуострове. К слову, вклады около 9000 вкладчиков в банках Украины превышали 700 тысяч рублей.

- К этому надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии - как минимум 2,5 триллиона рублей, и ущерб от блокад - водной и энергетической, также исчисляемый миллиардами рублей, - отметил Аксенов. - Поэтому очередные украинские претензии на "компенсацию" заставляют вспомнить слова известного киногероя: "Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова!"

Ранее Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу "Ощадбанка" о выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. В определении суда сказано, что решение может быть оспорено в апелляционном порядке в Верховном Суде Украины до 17 августа.

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