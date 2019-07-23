Новости

СБУ заподозрила украинских кинопрокатчиков в "сговоре" с Россией 19:17
В Москве издадут "Белую книгу", набранную шрифтом Брайля 19:05
Полина Бадасен назначена заместителем министра экономического развития 18:53
Осужден склонявший школьницу из Сочи к теракту гражданин Украины 18:49
Петербурженка родила сразу трех мальчиков и одну девочку 18:33
Савченко прокомментировала поражение на парламентских выборах 18:30
Итальянские СМИ сообщили о гибели двух россиян при крушении вертолета 18:25
Светлана Немоляева раскрыла подробности новой картины со Шнуровым 18:23
МЧС знало о лагере в "Холдоми" и проводило там противопожарную тренировку 18:20
Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка 18:06
Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение Киева об активах "Ощадбанка" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соседский прихват

Новороссийские чиновники выступили посредниками в торгах с многодетной семьей
Текст: Татьяна Павловская ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Семья высокопоставленной чиновницы мэрии Новороссийска добилась через суд решения о сносе строящегося по соседству дома для многодетной семьи, который якобы мешал им. И только после вмешательства "РГ" и Уполномоченного по правам ребенка президиум краевого суда, изучив дело, отменил предыдущее решение о сносе постройки.

Эта история поражает еще и тем, что на сторону семьи своего сотрудника встала администрация Новороссийска, выступив в качестве посредника в соседском споре: за пять миллионов рублей семья начальника отдела мэрии готова была отказаться от иска о сносе строящегося дома многодетных. Об этом в "Российскую газету" написала мать троих детей Елена Яшина. По ее мнению, истинной целью иска является банальное вымогательство.

"РГ" помогла вернуть транспортные льготы для учащихся Краснодара

"Иначе чем объяснить, что без пяти миллионов рублей дом обещают снести, а при условии передачи этой суммы он перестает кому-то мешать, - возмущается Яшина. - А мэрия, куда мы обратились за защитой, посоветовала "в целях снижения установленной суммы и подписания мирового соглашения повторно провести переговоры с Клименко Д.А".

Приведенная цитата взята из официального ответа, полученного Еленой Сергеевной из мэрии Новороссийска. Он отпечатан на бланке муниципалитета и подписан заместителем главы администрации Новороссийска Виктором Цыбанем. Другой вице-мэр Александр Яменсков разъясняет Яшиной, что "стороны вправе заключить мировое соглашение на тех условиях, которые ими определены самостоятельно. Оказывать какое-либо воздействие на одну из сторон при согласовании условий мирового соглашения администрация МО г. Новороссийска не правомочна, однако при необходимости готова участвовать в переговорах". Далее идет констатация того, что "…Клименко Д.А. изменил условия мирового соглашения, снизив денежную сумму с 5 (пяти) миллионов рублей до четырех, предоставив время для раздумий…" Просто песня!

Присланные в редакцию документы мы изучали вместе с опытными юристами и Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае. Они помогли многодетной матери подготовить кассационную жалобу и восстановить срок для ее подачи. Оказалось, что женщину не привлекли к рассмотрению первоначального иска, хотя в строящийся дом были вложены в том числе средства материнского капитала. Возводился он в соответствии с утвержденным архитектором проектом на основании разрешения на строительство и с согласия предыдущего собственника соседнего участка.

Фото: Владимир Веленгурин/ "Комсомольская правда"
Корреспонденты "РГ" узнали самые больные места скорой помощи

На эти и другие нарушения указал президиум Краснодарского крайсуда, отменивший решение о сносе. Он отменил решение о сносе дома и поручил исправить допущенные ошибки новому составу апелляционной коллегии по гражданским делам. Остается лишь удивляться, что на все эти обстоятельства местные чиновники предпочли просто закрыть глаза.

…Едем в Новороссийск. Елена Яшина и Виктор Жигайлов живут вместе с тремя детьми в стареньком саманном доме, обложенном кирпичом. Тут же во дворе видим новое строение.

- Планировал построить большой дом для семьи, - поясняет Виктор Тимофеевич. - Участок под него моя мама еще в 2001 году получила, но только через 10 лет стали потихоньку его осваивать. В 2014 году получили разрешение на строительство. Заложили фундамент, возвели на нем стены первого этажа, а в 2016 году по заявлению Дмитрия Клименко, купившего по соседству дом, на стройку наложили арест. С тех пор судимся. Сначала иски подавала администрация, и все решения были вынесены в нашу пользу, потом с аналогичными требованиями о сносе обратился сосед. Мы были уверены, что они будут отклонены, ведь все разрешительные документы у нас были в порядке.

Но не тут-то было. В декабре 2017 года судебная коллегия по гражданским делам на основе представленных фотографий пришла к выводу, что "на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, ведется строительство объекта гостиничного типа". Это стало основанием для вынесения решения о его сносе.

"Мэр сказал, что нечего детьми прикрываться, мол, у него дом меньше, чем тот, что мы строим"

Действительно, внешне строящийся объект мало напоминает жилой дом.

- Тут три выхода и пока ни одной перегородки, - поясняет Виктор. - Общая площадь - 300 квадратных метров. Фундамент закладывали в расчете на всех троих детей. Что касается его внешнего вида, то в проекте мирового соглашения я указал, что это строение не будет использоваться в качестве гостиницы. А чтобы уговорить соседей отказаться от иска о сносе, пообещал заплатить им один миллион рублей.

В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей

В ответ от абонента "Дима Клименко" пришла эсэмэска следующего содержания: "По поводу компенсации: здесь ее не прописываем, но она должна состоять из суммы, умноженной на 5". Комментарии, как говорится, излишни.

- Я когда об этом узнала, пошла на прием к главе города, - рассказывает Елена. - Надеялась, что он поможет урезонить аппетиты соседей, ведь речь шла о семье его подчиненной. Но мэр сказал, что нечего детьми прикрываться, мол, у него дом меньше, чем тот, что мы строим. Потом вроде вызвался помочь, дал поручение сотрудникам администрации выступить в качестве посредников при заключении мирового с оглашения.

С тех пор нам из правового отдела звонили чуть ли не каждую неделю, интересовались, договорились ли мы с соседями. А где нам такие деньги взять, какие с нас затребовали? Да и за что их платить, если экспертиза показала, что мы никому не мешаем?

Создатели финансовой пирамиды обманули россиян на 1 млрд рублей

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к главе Новороссийска Игорю Дяченко. Однако он от ответа ушел: сотрудники мэрии, дескать, все объяснят. В разговоре приняли участие замглавы муниципалитета Александр Яменсков, главный специалист правового управления Елена Гурина и начальник отдела сельского хозяйства Наталья Клименко, супруг которой и выступал в качестве истца в тяжбе с соседями. Молодая женщина выглядела раздосадованной, заявив сразу, что историю про пять миллионов соседи выдумали, чтобы избежать сноса дома.

Но откуда тогда взялись эсэмэски и официальные ответы администрации, в которых указана как раз эта сумма?

Вице-мэр же принял позу недоумевающего, мол, мы всего лишь посредники в урегулировании конфликта между соседями, а нас делают виноватыми... Но сочувствия чиновники почему-то не вызвали.

Факты этой истории говорят сами за себя.

Тем временем

Уголовным преследованием обернулся для новороссийской пенсионерки Валентины Сазоновой земельный спор с соседом Игорем Пыленко в бытность его председательства в Октябрьском районном суде города-героя. На то, чтобы доказать невиновность, у малолетней узницы фашистских концлагерей ушло пять лет. Об этой истории в свое время писала "РГ". А недавно выяснилось, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко своим постановлением все-таки передал семье Пыленко 1,5 сотки природоохранной федеральной земли. На эту территорию как раз выходит калитка Сазоновых, также на ней установлен электрический столб. Чтобы не остаться без света и выхода к морю, Валентина Михайловна была вынуждена оспорить в суде незаконные действия администрации. Но эта тема уже отдельного разговора.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил сократить использование тетрадей в школах
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
Дети из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае рассказали подробности ЧП
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание