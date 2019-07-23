Семья высокопоставленной чиновницы мэрии Новороссийска добилась через суд решения о сносе строящегося по соседству дома для многодетной семьи, который якобы мешал им. И только после вмешательства "РГ" и Уполномоченного по правам ребенка президиум краевого суда, изучив дело, отменил предыдущее решение о сносе постройки.

Эта история поражает еще и тем, что на сторону семьи своего сотрудника встала администрация Новороссийска, выступив в качестве посредника в соседском споре: за пять миллионов рублей семья начальника отдела мэрии готова была отказаться от иска о сносе строящегося дома многодетных. Об этом в "Российскую газету" написала мать троих детей Елена Яшина. По ее мнению, истинной целью иска является банальное вымогательство.

"Иначе чем объяснить, что без пяти миллионов рублей дом обещают снести, а при условии передачи этой суммы он перестает кому-то мешать, - возмущается Яшина. - А мэрия, куда мы обратились за защитой, посоветовала "в целях снижения установленной суммы и подписания мирового соглашения повторно провести переговоры с Клименко Д.А".

Приведенная цитата взята из официального ответа, полученного Еленой Сергеевной из мэрии Новороссийска. Он отпечатан на бланке муниципалитета и подписан заместителем главы администрации Новороссийска Виктором Цыбанем. Другой вице-мэр Александр Яменсков разъясняет Яшиной, что "стороны вправе заключить мировое соглашение на тех условиях, которые ими определены самостоятельно. Оказывать какое-либо воздействие на одну из сторон при согласовании условий мирового соглашения администрация МО г. Новороссийска не правомочна, однако при необходимости готова участвовать в переговорах". Далее идет констатация того, что "…Клименко Д.А. изменил условия мирового соглашения, снизив денежную сумму с 5 (пяти) миллионов рублей до четырех, предоставив время для раздумий…" Просто песня!

Присланные в редакцию документы мы изучали вместе с опытными юристами и Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае. Они помогли многодетной матери подготовить кассационную жалобу и восстановить срок для ее подачи. Оказалось, что женщину не привлекли к рассмотрению первоначального иска, хотя в строящийся дом были вложены в том числе средства материнского капитала. Возводился он в соответствии с утвержденным архитектором проектом на основании разрешения на строительство и с согласия предыдущего собственника соседнего участка.

На эти и другие нарушения указал президиум Краснодарского крайсуда, отменивший решение о сносе. Он отменил решение о сносе дома и поручил исправить допущенные ошибки новому составу апелляционной коллегии по гражданским делам. Остается лишь удивляться, что на все эти обстоятельства местные чиновники предпочли просто закрыть глаза.

…Едем в Новороссийск. Елена Яшина и Виктор Жигайлов живут вместе с тремя детьми в стареньком саманном доме, обложенном кирпичом. Тут же во дворе видим новое строение.

- Планировал построить большой дом для семьи, - поясняет Виктор Тимофеевич. - Участок под него моя мама еще в 2001 году получила, но только через 10 лет стали потихоньку его осваивать. В 2014 году получили разрешение на строительство. Заложили фундамент, возвели на нем стены первого этажа, а в 2016 году по заявлению Дмитрия Клименко, купившего по соседству дом, на стройку наложили арест. С тех пор судимся. Сначала иски подавала администрация, и все решения были вынесены в нашу пользу, потом с аналогичными требованиями о сносе обратился сосед. Мы были уверены, что они будут отклонены, ведь все разрешительные документы у нас были в порядке.

Но не тут-то было. В декабре 2017 года судебная коллегия по гражданским делам на основе представленных фотографий пришла к выводу, что "на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, ведется строительство объекта гостиничного типа". Это стало основанием для вынесения решения о его сносе.

"Мэр сказал, что нечего детьми прикрываться, мол, у него дом меньше, чем тот, что мы строим"

Действительно, внешне строящийся объект мало напоминает жилой дом.

- Тут три выхода и пока ни одной перегородки, - поясняет Виктор. - Общая площадь - 300 квадратных метров. Фундамент закладывали в расчете на всех троих детей. Что касается его внешнего вида, то в проекте мирового соглашения я указал, что это строение не будет использоваться в качестве гостиницы. А чтобы уговорить соседей отказаться от иска о сносе, пообещал заплатить им один миллион рублей.

В ответ от абонента "Дима Клименко" пришла эсэмэска следующего содержания: "По поводу компенсации: здесь ее не прописываем, но она должна состоять из суммы, умноженной на 5". Комментарии, как говорится, излишни.

- Я когда об этом узнала, пошла на прием к главе города, - рассказывает Елена. - Надеялась, что он поможет урезонить аппетиты соседей, ведь речь шла о семье его подчиненной. Но мэр сказал, что нечего детьми прикрываться, мол, у него дом меньше, чем тот, что мы строим. Потом вроде вызвался помочь, дал поручение сотрудникам администрации выступить в качестве посредников при заключении мирового с оглашения.

С тех пор нам из правового отдела звонили чуть ли не каждую неделю, интересовались, договорились ли мы с соседями. А где нам такие деньги взять, какие с нас затребовали? Да и за что их платить, если экспертиза показала, что мы никому не мешаем?

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к главе Новороссийска Игорю Дяченко. Однако он от ответа ушел: сотрудники мэрии, дескать, все объяснят. В разговоре приняли участие замглавы муниципалитета Александр Яменсков, главный специалист правового управления Елена Гурина и начальник отдела сельского хозяйства Наталья Клименко, супруг которой и выступал в качестве истца в тяжбе с соседями. Молодая женщина выглядела раздосадованной, заявив сразу, что историю про пять миллионов соседи выдумали, чтобы избежать сноса дома.

Но откуда тогда взялись эсэмэски и официальные ответы администрации, в которых указана как раз эта сумма?

Вице-мэр же принял позу недоумевающего, мол, мы всего лишь посредники в урегулировании конфликта между соседями, а нас делают виноватыми... Но сочувствия чиновники почему-то не вызвали.

Факты этой истории говорят сами за себя.

Тем временем

Уголовным преследованием обернулся для новороссийской пенсионерки Валентины Сазоновой земельный спор с соседом Игорем Пыленко в бытность его председательства в Октябрьском районном суде города-героя. На то, чтобы доказать невиновность, у малолетней узницы фашистских концлагерей ушло пять лет. Об этой истории в свое время писала "РГ". А недавно выяснилось, что мэр Новороссийска Игорь Дяченко своим постановлением все-таки передал семье Пыленко 1,5 сотки природоохранной федеральной земли. На эту территорию как раз выходит калитка Сазоновых, также на ней установлен электрический столб. Чтобы не остаться без света и выхода к морю, Валентина Михайловна была вынуждена оспорить в суде незаконные действия администрации. Но эта тема уже отдельного разговора.