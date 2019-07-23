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23.07.2019 20:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Неподъемная кровать

Директору интерната грозит срок за сострадание
Текст: Елена Мелихова (Элиста)
Нужно ли копить на счетах безнадежно больных инвалидов деньги, которые они никогда не смогут потратить? Или лучше использовать их здесь и сейчас для того, чтобы облегчить существование людей, пока они живы?
Деньги сирот тратились на многофункциональные медицинские кровати. Фото: Елена Мелихова Деньги сирот тратились на многофункциональные медицинские кровати. Фото: Елена Мелихова
Деньги сирот тратились на многофункциональные медицинские кровати. Фото: Елена Мелихова

В калмыцком доме-интернате для детей с нарушениями умственного и физического развития после неожиданной проверки были вскрыты вопиющие нарушения. Со счетов 11 лежачих воспитанников были сняты деньги. Поскольку снимались они из года в год, то суммы получились немаленькие - от 50 до 300 тысяч рублей с каждого, и за 8 последних лет ущерб превысил два миллиона рублей. Разразился большой скандал.

Фото: Елена Мелихова
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По закону на содержание детей-сирот государство выделяет деньги. Но выяснилось, что дом-интернат перманентно недофинансировался - ну нет денег в бюджете республики! И это еще мягко сказано - он почти не финансировался. Из четырех миллионов рублей, заявленных на большие нужды маленьких инвалидов на год, учреждению утвердили и выдали смешную сумму - 45 тысяч.

Молодой директор интерната Анжела Авеева, приступившая к своим обязанностям в 2018 году, получила, фигурально выражаясь, на все свои просьбы о финансировании комбинацию из трех пальцев. Хотя, как пояснила старший помощник прокурора Республики Калмыкия по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Эльза Батырова, бесплатное социальное обслуживание детей, находящихся под опекой государства, предусмотрено федеральным законом.

Несолоно хлебавши, Анжела Авеева отправилась по стопам своей предшественницы: написала письма вышестоящему начальству с просьбой разрешить потратить часть денег самих воспитанников на неотложные нужды. Директору официально разрешили это сделать органы опеки и попечительства. Разрешение было подписано ныне скрывающимся от следствия экс-мэром Элисты Оконом Нохашкиевым.

Неотложными нуждами были специальные многофункциональные медицинские кровати с противопролежневыми матрасами. Корреспондент "РГ" отправилась в Калмыкию.

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Интернат находится в старом районе Элисты. Одиннадцать самых тяжелых детей лежат в отделении милосердия. От них отказались матери. Их существование - вечная боль. Они никогда не поднимутся с кроватей. Они не ходят, не сидят, не говорят. Некоторые даже не видят... И не знают, что на каких-то там счетах у них копятся деньги. Зачем? Они им никогда не понадобятся.

- Вот те самые кровати. Кто не знает, тому не понять, как страшны пролежни, особенно у таких детей. Да, они не говорят, не слышат, но они все чувствуют, - рассказывает мне медсестра отделения милосердия Кермен Горлева.

В интернате она работает уже пятый год и прекрасно помнит, как раньше приходилось постоянно поворачивать детей, меняя положение тела, так как сами они это сделать не могут, на руках носить в душевую.

- Сегодня противопролежневые матрасы не просто помогают в уходе, но и, можно уверенно сказать, спасают жизнь, избавляют детей от страданий, - продолжает медсестра. - Надо накормить ребенка - легко можно поднять изголовье. Переложить на каталку - опускается бортик. Каталки тоже новые, можно регулировать высоту. Гигиенические процедуры в ванной проводим теперь благодаря специальному подъемнику. Всего этого бы не было, если бы не Анжела Петровна.

…На ноге у Анжелы Авеевой сегодня электронный браслет, в руках - специальный передатчик, который передает сигнал конт­ролеру ФСИН о местонахождении арестованного.

Анжела Авеева: с браслетом на ноге и передатчиком ФСИН в руке. Фото: Елена Мелихова

- Меня предупредили: если дальше чем на пять метров отойду, на пульт дежурного поступит сигнал и за мной тут же приедут. Так что я с ним по дому и хожу, и даже в туалет - удобства у нас во дворе. Необходимую сумму я сняла, исключительно получив письменное разрешение своего руководства, и могу отчитаться за каждую копейку. По уставу я несу ответственность за здоровье и благополучие воспитанников, и если бы я не делала ничего, меня бы осудили за бездействие… А сегодня обвиняют в превышении должностных полномочий. Но я не признаю свою вину. Деньгами, которые копятся на счетах сирот, по закону пользоваться можно в случаях крайней необходимости. И это как раз тот случай.

Фото: Страница ПНИ "Забота" "ВКонтакте"
Дело о махинациях в калининградском интернате передали в суд

Прокурор Калмыкии внес представление об устранении выявленных нарушений, направил материалы для организации процессуальной проверки в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые выдали незаконное разрешение на использование детских пенсий. По ее результатам следователи возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Сегодня оно находится в стадии рассмотрения в производстве следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и на контроле Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. Хотелось бы, чтобы к рассмотрению дела о сиротских деньгах подошли с точки зрения разума и справедливости.

Тем временем

Деньги возвращены

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Суд уже удовлетворил все 11 исков прокуратуры в защиту прав детей. Общий ущерб, причиненный сиротам, составил 2 миллиона 223,4 тысячи рублей. Деньги возвращены воспитанникам интерната за счет средств республиканского бюджета. Также после прокурорского вмешательства министерство финансов Калмыкии подготовило предложение о внесении поправок в республиканский бюджет для увеличения в текущем году ассигнования учреждению на сумму 2,5 миллиона рублей.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста
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