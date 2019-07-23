Лето - как раз та самая горячая пора не только для курортников, но и для строителей, которые практически круглосуточно заняты возведением новых объектов и ремонтом дорог. О самых масштабных проектах и о том, что тормозит их реализацию, рассказал "РГ" полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Как выбраться из дорожной ямы

Владимир Васильевич, одно из крупнейших направлений по объему финансирования в регионах ЮФО - безопасные и качественные автомобильные дороги. Когда по южным трассам будет легко и комфортно ездить?

Владимир Устинов: У нас из более 66 тысяч километров автодорог регионального и местного значения почти половина не соответствует нормативным требованиям. Особенно характерна эта проблема для Калмыкии и Астраханской области. По-прежнему сохраняется значительная перегруженность автомобильных магистралей в пределах крупных транспортных узлов: Краснодара, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Сочи и Новороссийска. В этих городах нужны современные транспортные развязки и обходы. Открытие моста через Керченский пролив диктует необходимость модернизации всей транспортной системы Крымского полуострова. Требуется также решить проблемы на трассах, ведущих к Черноморскому побережью.

Особенно остро мы их ощущаем сейчас, в курортный период, когда в несколько раз увеличивается объем пассажирских перевозок и вся транспортная инфраструктура с трудом выдерживает нагрузку. Недостаточная пропускная способность дорог приводит к постоянным заторам и пробкам. В итоге сохраняется высокий уровень аварийности. Более 18 тысяч дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в прошлом году, в них погибли 2,5 тысячи человек.

В период уборки урожая интенсивность движения увеличивается также за счет транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы с превышением нормативных параметров, что опять-таки приводит к износу дорожного покрытия и его преждевременному разрушению. Особенно актуальна эта проблема на федеральной автомобильной дороге Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе Краснодарского края. Чтобы решить ее, требуется расширение системы весогабаритного контроля в округе. Это только один из пунктов нацпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", включающей и капитальный ремонт региональных автодорог, дорожной сети в городских агломерациях, и внедрение интеллектуальных транспортных систем, для автоматизации процессов управления дорожным движением, и увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, и многое другое. В нынешнем году для выполнения этих задач предусмотрено почти 22 миллиарда рублей из различных источников финансирования. В результате регионы в ЮФО получат свыше 650 километров качественных дорог и еще более 1200 - дорожной сети городских агломераций.

Наступление на пустыню

Вы уже затронули тему уборки урожая, когда говорили о растущей нагрузке на дороги. А какие проблемы сегодня приходится решать самим селянам?

Владимир Устинов: В регионах округа производят почти пятую часть российской сельскохозяйственной продукции, более 25 процентов зерна, свыше десяти процентов мяса и молока. В селах живут около шести миллионов человек, треть всего населения округа.

При этом действительно у местных селян есть свои сложности: угроза ухудшения эпизоотической ситуации, это касается африканской чумы свиней и птичьего гриппа, проблема опустынивания земель и сокращения сельхозугодий. Действующие на сегодня программы не позволяют регионам решать эти проблемы в отдельно взятом субъекте Федерации. Предлагается создать национальный центр по борьбе с опустыниванием земель.

Существует также проблема нехватки мощностей для первичной переработки и хранения сельхозпродукции, их изношенность. К примеру, емкость действующей элеваторно-складской инфраструктуры Ростовской области составляет около 4,5 миллиона тонн зерна, но только 40 - 45 процентов объектов соответствуют необходимым требованиям его хранения. Из-за этого ежегодно теряется до пяти процентов заложенного на хранение зерна. Есть сложности и в перевозках сельхозпродукции. Все мы помним, как из-за проблем во взаимодействии морского и железнодорожного транспорта накапливались сотни грузовых вагонов, превращенных в "склады на колесах", и "брошенных" поездов в направлении портов Черноморского бассейна. Сейчас ситуация стабилизировалась. Но увеличились экспортные поставки продовольствия в рамках национального проекта, и мы не должны повторить прошлых ошибок. .

Старт для начинающих

Какова динамика развития малого и среднего предпринимательства на юге страны?

Владимир Устинов: Потенциал округа в сфере малого предпринимательства весьма солидный. По состоянию на 10 апреля в регионах округа зарегистрировано около 716 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это 11,6 процента от их общего количества в России.

Почти 97 процентов - это микропредприятия. Причем они смогли обеспечить работой порядка 1,5 миллиона человек.

Судя по опросам, предпринимателей сегодня по-прежнему волнуют проблемы недоступности финансовых ресурсов, в том числе "длинных денег" на начало или развитие производства. В рамках государственной поддержки в регионах созданы и функционируют гарантийные фонды, фонды поддержки предпринимательства. В прошлом году предпринимателям с использованием госгарантий удалось привлечь заемные средства на сумму более 25,8 миллиарда рублей. На финансирование региональных проектов поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено 3,1 миллиарда рублей.

Кстати

В каждом субъекте Южного федерального округа в рамках федеральных нацпроектов утверждаются региональные проекты, содержащие конкретные мероприятия. По состоянию на 1 мая в регионах округа утверждено 377 региональных проектов. Общий объем их финансирования - 104 миллиарда рублей. Объем согласованного федерального финансирования оценивается почти в 57 миллиардов.