Как в Крыму интернет-торговля развивается в условиях санкций

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Сбербанк, OFD.ru, Admitad провели совместное исследование российского рынка онлайн-торговли. За прошлый год объем рынка достиг 1,66 триллиона рублей. В 2019 году он вырастет на 32,5 процента, до 2,2 триллиона рублей. При этом серьезный вклад в его развитие внесли малые и средние онлайн-предприниматели, занимающиеся этим бизнесом в регионах. Активно интернет-торговля развивается и в Крыму, вместе с тем этот вид деятельности в РК имеет свои особенности.

Многие покупательницы сначала примеряют одежду в магазине, а потом заказывают ее в интернете. Фото: ISTOCK

По мнению экспертов, за последние пять-десять лет е-коммерция развивается на полуострове динамично, правда, по количеству заказов и среднему чеку Крым пока отстает от других регионов РФ.

Активному развитию способствовало проникновение интернета и рост интернет-аудитории. В Крыму этот показатель составляет 74 процента, при этом в городской местности - 81,2 процента, в сельской - 66,1 процента. Для сравнения: в ЮФО - 77 процентов. Всего же, по данным АКИТ, в РФ 90 миллионов человек, или 75 процентов населения, являются пользователями интернета.

В структуре товаров, приобретенных в интернет-магазинах россиянами, лидирует цифровая и бытовая техника - 31 процент, одежда и обувь - 23 процента, 10,7 процента - мебель и товары для дома, 7,7 процента - продукты питания.

По данным президента АКИТ Артема Соколова, за прошлый год значительно выросло количество онлайн-заказов мебели. В 2018 году этот сегмент заработал около 120 миллиардов рублей. Также большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания: этот сегмент вырос в два раза.

Что касается внутреннего рынка интернет-торговли в Крыму, то он отличается от регионов РФ.

После воссоединения Крыма с РФ местные жители из-за санкций не могут пользоваться услугами популярных европейских и американских интернет-компаний, они не осуществляют доставку в регион. Международные курьерские службы также прекратили свою деятельность в РК. Обойти запрет можно, если в адресе доставки указать регион РФ, в котором живут родственники или друзья, а потом попросить их переслать посылку в Крым. Но не все крымчане выбирают такую схему.

В это же время жители полуострова по-прежнему могут делать заказы в интернет-магазине AliExpress, продающем товары китайского производства. Но время от времени оплата заказов крымчан здесь не проходит.

Очередные проблемы возникли совсем недавно: при попытке оплатить заказ на платформе AliExpress приходят отказы. В компании это объяснили проблемами, связанными с технической реализацией платежей, и пообещали их устранить в ближайшее время.

Доступны крымчанам и крупнейшие российские онлайн-площадки, такие как Ozon, "Лабиринт", Wildberries и другие. Последняя интернет-платформа в связи с ростом заказов увеличивает на полуострове число пунктов выдачи.

- Основной объем заказов в Крыму приходится на одежду и обувь. Возможно, это связано с тем, что жители региона ограничены в выборе, здесь практически нет магазинов европейских брендов, - рассказывает сотрудник симферопольского пункта выдачи Wildberries.ru. - На втором месте - цифровая и бытовая техника.

А вот интернет-торговля продуктами питания в Крыму пока не развита и растет медленно в отличие от российских мегаполисов.

- Да, действительно в России данный сервис набирает популярность, Крым не отстает, и в Симферополе работает уже две компании по доставке продуктов на дом. Количество заказов ежемесячно растет, и мы прикладываем все силы, чтобы рост был еще больше. Средний чек - 1500 рублей, это выше, чем средний чек в рознице, поскольку товар люди заказывают примерно на неделю, - рассказывает представитель крымского интернет-гипермаркета Владимир Фокин.

В целом же самая высокая конкуренция между интернет-магазинами на полуострове наблюдается в сегменте электроники и бытовой техники.

Самые активные интернет-покупатели - это жители городов в возрасте от 30 до 40 лет со средним достатком.

Представители е-коммерции считают, что рынок онлайн-торговли в Крыму будет расти и на это, в первую очередь, будет влиять конкуренция.

- Думаю, мы находимся где-то посередине между Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Республикой Татарстан, Краснодарским краем и развивающимися субъектами РФ. К сожалению, у нас большинство людей придерживаются консервативных взглядов, им сложно что-то новое предложить, они воспринимают все с опаской. Но чем больше игроков на рынке, тем интереснее предложения для покупателей, будут развиваться дополнительные услуги, качество станет выше, так как цена ошибки и последствий будет расти. Во-вторых, это большой рынок, еще не занятый, есть много клиентов. К тому же у нас удобно расположены города, что очень хорошо для логистики, - отмечает Владимир Фокин.

Кстати, в РФ наблюдается рост продаж через социальные сети, доля этого сегмента превысила семь процентов. По мнению экспертов, в будущем он будет только увеличиваться.

С развитием социальных сетей у некоторых предпринимателей пропала необходимость создания интернет-магазина в классическом его понимании. Через популярные сети, такие как "Фейсбук", "ВКонтакте", "Инстаграм", крымчане чаще всего реализуют авторские товары, например, дизайнерскую одежду, шляпы, бижутерию. Но, как правило, объемы продаж здесь значительно меньше, чем в интернет-магазинах.

Тем временем

В России сейчас функционирует 45 тысяч интернет-магазинов. Большинство из них находится в Москве. Пик заказов приходится на праздники. Например, в прошлом году на 8 Марта россияне сделали 3,2 миллиона заказов на сумму 2,9 миллиона рублей. При этом заказы активно совершали мужчины до 30 лет. В "черную пятницу" в ноябре россияне заказали товаров через интернет на 4,5 миллиарда рублей. Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли в 2018 году в РФ - 5,3%, в США - 14,3%, Великобритании - 19,5%, КНР - 23,9%. Доходы иностранных продавцов на российском рынке интернет-торговли выросли на 34,7 процента, до 504 миллиардов рублей. При этом внутренний онлайн-ретейл, по оценке АКИТ, вырос на 73 процента, до 1,15 триллиона рублей.