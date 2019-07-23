Эксперты рынка труда выяснили, каким специалистам ростовские работодатели готовы платить от 100 000 рублей в месяц. Как оказалось, несмотря на отпускной период, который традиционно ассоциируется со спадом деловой активности, этим летом появились вакансии, предусматривающие высокую по ростовским меркам зарплату. При этом приводятся конкретные "горячие" вакансии с соответствующей заработной платой и требования, предъявляемые к кандидатам. Судя по базе данных ростовских рекрутеров, хорошую зарплату можно найти уже в разных сферах.

Так, по информации HeadHunter, 250 000 рублей в месяц предлагает местный работодатель врачу-остеопату. При этом будущий сотрудник должен иметь высшее медицинское образование и профессиональную переподготовку. Помимо высокого заработка предлагается и дополнительный бонус иногородним: 50 процентов оплаты жилья в первые три месяца работы. А, например, сеть стоматологических клиник ищет хирурга-имплантолога и стоматолога-ортопеда на еще большую зарплату, от 300 000 рублей.

150 тысяч ресторанный комплекс предлагает шеф-повару, в обязанности которого будет входить разработка нового меню и обучение персонала технологии приготовления блюд. Чтобы занять теплое местечко на кухне, нужно представить портфолио и рекомендации от прежних работодателей, а также иметь опыт более шести лет, в том числе в приготовлении блюд европейской, японской и паназиатской кухни.

Android-разработчик, которого приглашает одна из финансовых структур, может рассчитывать на 120 000 рублей. Специалист должен разрабатывать и тестировать приложения, вести их поддержку и участвовать в анализе задач. Зарплата чуть поменьше, 100 000 рублей, предлагается директору филиала крупной компании. Работодатель также компенсирует затраты на мобильную связь и ГСМ и корпоративное обучение. Однако соискатель должен иметь опыт работы на руководящих должностях от одного года и отличаться амбициозностью.

Заместителю начальника внешнеэкономической деятельности в одной из компаний также предлагается 100 000 рублей. Ему придется работать с менеджерами по логистике, вести собственные контракты и контролировать сертификацию продукции. Будущий замначальника ВЭД должен иметь высшее образование, владеть английским или китайским языком. Также в качестве необходимых требований указывается аналитический склад ума и нестандартное мышление.

В перечисленных вакансиях речь идет о суммах, получаемых "на руки". А, например, одна из транспортных компаний ищет водителя категории "Е" на зарплату 115 000 рублей, но до вычета НДФЛ. Водитель нужен для вахтовой работы и междугородних перевозок. От претендента требуется опыт работы на еврофурах и отличное знание ПДД.

Ростовчанам, претендующим на еще одну интересную вакансию, предлагается зарплата уже в валюте (что, кстати, сейчас на местном рынке труда встречается довольно редко) - от 2000 до 3200 долларов. В этом случае работодателю нужен специалист на должность с мудреным названием Mid/Senior Magento 2 Developer, который будет заниматься разработкой интернет-магазинов.