Красивое и страшное зрелище: Астраханский заповедник атаковала саранча

Астраханский природный биосферный заповедник атаковали полчища азиатской саранчи и итальянского пруса. Вредные насекомые, пожирающую растительность на своем пути, снял на видеокамеру местный фотограф и натуралист Евгений Полонский.

"Удивительно красивое и страшное зрелище: будто живой серебристый монстр, растянувшийся на десятки километров в воздухе, летает над лотосными полями, пожирает все вокруг и любуясь лотосом, не трогает цветы", - написал он в аннотации к видео.

Специалисты полагают, что саранча перелетела в регион из Атыраукской области Казахстана.

Другие не исключают, что насекомые-вредители имеют местное происхождение. По данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Астраханской области, нынешнем летом саранчу в регионе планировалось уничтожать с помощью ядохимикатов на территории площадью более 15 тысяч гектаров. Максимальная численность азиатской саранчи была зафиксирована в Лиманском районе - 20 личинок на квадратный метр. Итальянский прус - зафиксирован в Енотаевском районе - три личинки на квадратный метр.