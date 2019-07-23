Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор

Курганские туристы будут возвращены из Крыма домой силами нового туроператора. Кроме того, они могут рассчитывать на возвращение потерянных средств по страховке, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

Курганский туроператор "СКО" 24 июля 2019 года заберет на автобусе 39 человек. Туристы жили в двух мини-отелях в городе Саки.

Как сообщалось ранее, курганские туристы не смогли выехать из Крыма по вине туроператора - курганская компания "Лаборатория приключений" приостановила свою деятельность и отменила автобусные туры на полуостров.

Пострадавшие туристы за неисполнение обязательств туркомпанией имеют право предъявить ООО "Страховое общество "Помощь" письменное требование о выплате страхового возмещения.