Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 13 процентов

Автомобильный трафик по Крымскому мосту в летние месяцы вырос в два раза по сравнению с весной. Всего же за июнь и три недели июля через Керченский пролив проехали 1,057 миллиона машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Только за июнь, уточняют в Центре управления движением, по мосту проехали 518 тысяч машин, что на 13 процентов превышает автомобильный трафик в первый летний месяц 2018 года. Пока туристический сезон находится в пиковой точке, поток машин с материка заметно больше, чем обратный. Так, с начала июля на полуостров по мосту проехали более 292 тысяч автомобилей, в сторону Тамани - более 245 тысяч.

В среднем за сутки Керченский пролив пересекает 21 тысяча машин, а максимальные показатели достигнуты 15 июля: 31331 автомобиль за 24 часа!

В целом с момента запуска автомобильной части моста в эксплуатацию (16 мая 2018 года) по нему проехали около шести миллионов машин. За работой транспортного объекта в штатном режиме следят более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.