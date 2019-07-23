МВД Крыма проверит видео драки фотографов с туристами в Судаке

По факту драки между уличными фотографами и туристами возле Судакской крепости МВД по Республике Крым начало проверку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеозапись потасовки с уличными фотографами опубликовал на своей странице в Facebook крымский блогер Александр Кирьяков. По его версии, фотографы, предлагающие туристам на память сфотографироваться с орлами на фоне памятника архитектуры, стали требовать у туристов больше денег за фотосъемку.

- За отказ начали бить толпой двоих, - написал Александр. - Сколько раз уже сказано: это не просто фотографы с животными - это реальные вымогатели денег. Это грабеж и разбой. Однозначно и другое - неспособность решить этот вопрос не только позорит курортное побережье, а еще и подтверждает бессилие "специально обученных людей на зарплате у государства", которые обязаны обеспечивать спокойствие и порядок туристического народа и местных жителей.

Блогер вспоминает, что с аналогичной ситуаций в Судаке он и сам столкнулся в Судаке год назад. Но тогда "клиенты" фотографов смогли за себя постоять.

- Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, проверку по этому факту поручено провести сотрудникам уголовного розыска, - сообщила "РГ" начальник пресс-служба МВД по РК Ольга Кондрашова. - С заявлениями в полицию по факту драки никто не обращался. По предварительной информации, за медицинской помощью с телесными повреждениями, полученными во время конфликта, в медучреждения города граждане не обращались.

Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта и очевидцы.