На Дону к июлю установили более 100 тысяч онлайн-касс

Индивидуальные предприниматели и организации, которые раньше не были обязаны работать с новой контрольно-кассовой техникой (ККТ), с июля должны это делать. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в рамках реформы более 1,1 миллиона налогоплательщиков в России уже используют 2,8 миллиона онлайн-касс. Главный плюс такой техники - информация о платежах из кассы напрямую попадает в ФНС через оператора фискальных данных, к тому же сведения о платежах сохраняются на фискальном накопителе.

В Ростовской области около 47 тысяч налогоплательщиков к намеченной дате установили новую ККТ, в общей сложности более 100 тысяч касс. Как сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день установка автономной кассы обойдется предпринимателю в 11 - 12 тысяч рублей. Автоматизированные кассы, так называемые смарт-терминалы, стоят дороже, около 23 - 25 тысяч рублей. Но если покупать их оптом, к примеру, для предпринимателей, торгующих на рынке, то стоимость можно снизить до 20 тысяч за аппарат.

Чтобы поддержать предпринимателей, для них предусмотрели налоговое возмещение, компенсирующее расходы за кассу, сопутствующие услуги и программное оборудование. Некоторые компании и банки также предложили поддержку малому и среднему бизнесу. Они предоставляют сертификаты на приобретение онлайн-касс в составе финансовых пакетов на расчетно-кассовое обслуживание.

Еще один вариант сэкономить - взять ККТ в аренду. Уже появилось достаточно много компаний, предлагающих такую услугу. Но в любом случае установить новую технику придется всем, кто по закону обязан это сделать. В противном случае предприниматели должны будут заплатить штраф: от четверти до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей - для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей - для юридических.

В Краснодарском крае, по данным управления налоговой службы, эксплуатируется свыше 140 тысяч контрольно-кассовых аппаратов. На третьем этапе реформы новую расчетную технику успели зарегистрировать 2720 юрлиц и 30574 индивидуальных предпринимателя. Это примерно 92 процента от общего числа фирм, которые обязаны модернизировать свое кассовое оборудование.

- С одной стороны, применение онлайн-касс снизит возможность реализации фальсифицированной продукции. Отдельные предприниматели возмущаются тем, что теперь за ними следят, но они же не частные лица, а представители бизнеса. Бизнес должен взаимодействовать с государством. Иначе будет непонятно, что мы едим, во что одеваемся, какие игрушки покупаем нашим детям. С другой стороны, такой подход тормозит развитие малых предприятий. К примеру, далеко не все могут выложить 30 тысяч рублей за один кассовый аппарат. Думаю, надо было предоставить фирмам банковскую рассрочку, а не компенсировать покупку оборудования задним числом, - считает председатель Союза предпринимателей Кубани Сергей Иванов.

По его словам, дефицита онлайн-аппаратов в крае нет: практически во всех банках, где предприниматели открывают свои счета, в пакет входит вариант покупки кассы с доставкой в офис.

Комментарий

Ольга Устинова, уполномоченная по защите прав предпринимателей Волгоградской области:

- Не будем черезчур оптимистами: все непросто. Установка и обслуживание онлайн-касс - это финансовые затраты. Необходимо обучать персонал. Обращения по поводу онлайн-касс есть, но они носят не заявительный, а просто эмоциональный характер. И в целом все уже устоялось. Это, пожалуй, первая реформа, которая прошла при хорошем информационном сопровождении. Кроме того, появились такие услуги, как поставка контрольно-кассовой техники в рассрочку или предоставление ее в аренду. А значит, у предпринимателей есть варианты.

Справка "РГ"

С 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику должны: организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, при любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников; индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов; организации и индивидуальные предприниматели при продаже в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

А как у соседей

В Крыму, по информации республиканского УФНС России, с начала нынешнего года 15163 налогоплательщика установили и зарегистрировали 18,6 тысячи единиц техники. Сейчас в республике парк онлайн-касс превышает 56 тысяч единиц. Количество владельцев ККТ - более 32 тысяч.