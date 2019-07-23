На Дону к июлю установили более 100 тысяч онлайн-касс

Новости

Электричка опоздала в Красноярск из-за птицы 11:59
Девушка-геймер поставила два рекорда Гиннеса одновременно 11:56
Умер актер "бондианы" Дэвид Хедисон 11:56
На Кубани с помощью уникальной методики спасли ногу пациенту 11:54
В Бурятии реки вышли из берегов 11:54
Летний трафик по Крымскому мосту вырос на 13 процентов 11:53
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны 11:53
У Курильских островов на глубине ученые нашли малоизученных животных 11:52
Призовой фонд легкоатлетического матча Европа - США составит 1 млн евро 11:49
Ядерные испытания США до сих пор отравляют Землю в разы сильнее Чернобыля 11:49
Минск будет содействовать восстановлению экономики Сирии 11:42
В Кронштадте развернут самый большой в мире Андреевский флаг 11:41
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене 11:40
Обнаружено эффективное средство против рака 11:39
В Восточной Сибири горит более миллиона гектаров тайги 11:37
МВД Крыма проверит видео драки фотографов с туристами в Судаке 11:36
"Гарри Поттеру" - 30! Тест "РГ" к юбилею Дэниэла Рэдклиффа 11:34
Житель Северодвинска попытался дать взятку, чтобы пойти служить 11:25
В Псковской области двое детей и двое взрослых погибли при пожаре 11:24
В Алуште двухмоторный катер отрезал голень купальщику 11:23
Минздрав: При пожаре в лагере пострадали 12 человек, из них 7 детей 11:23
Таможенники нашли в багаже уральцев заспиртованных редких змей 11:19
В Коми вывезли с полотна все сошедшие с рельсов вагоны с углем 11:10
Глава "Слуги народа" отверг возможность амнистии для ополченцев Донбасса 11:07
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переход без потрясений

На Дону к июлю установили более 100 тысяч онлайн-касс
Текст: Ольга Котенева, Роман Мерзляков, Ирина Поволоцкая, Анна Юркова
Российская газета - Экономика Юга России № 159(7917)
Индивидуальные предприниматели и организации, которые раньше не были обязаны работать с новой контрольно-кассовой техникой (ККТ), с июля должны это делать. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в рамках реформы более 1,1 миллиона налогоплательщиков в России уже используют 2,8 миллиона онлайн-касс. Главный плюс такой техники - информация о платежах из кассы напрямую попадает в ФНС через оператора фискальных данных, к тому же сведения о платежах сохраняются на фискальном накопителе.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Ростовской области около 47 тысяч налогоплательщиков к намеченной дате установили новую ККТ, в общей сложности более 100 тысяч касс. Как сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день установка автономной кассы обойдется предпринимателю в 11 - 12 тысяч рублей. Автоматизированные кассы, так называемые смарт-терминалы, стоят дороже, около 23 - 25 тысяч рублей. Но если покупать их оптом, к примеру, для предпринимателей, торгующих на рынке, то стоимость можно снизить до 20 тысяч за аппарат.

Фото: iStock
Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства

Чтобы поддержать предпринимателей, для них предусмотрели налоговое возмещение, компенсирующее расходы за кассу, сопутствующие услуги и программное оборудование. Некоторые компании и банки также предложили поддержку малому и среднему бизнесу. Они предоставляют сертификаты на приобретение онлайн-касс в составе финансовых пакетов на расчетно-кассовое обслуживание.

Еще один вариант сэкономить - взять ККТ в аренду. Уже появилось достаточно много компаний, предлагающих такую услугу. Но в любом случае установить новую технику придется всем, кто по закону обязан это сделать. В противном случае предприниматели должны будут заплатить штраф: от четверти до полной суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей - для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей - для юридических.

В Краснодарском крае, по данным управления налоговой службы, эксплуатируется свыше 140 тысяч контрольно-кассовых аппаратов. На третьем этапе реформы новую расчетную технику успели зарегистрировать 2720 юрлиц и 30574 индивидуальных предпринимателя. Это примерно 92 процента от общего числа фирм, которые обязаны модернизировать свое кассовое оборудование.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В этом году 63% решений кадастровой стоимости приняли в пользу граждан

- С одной стороны, применение онлайн-касс снизит возможность реализации фальсифицированной продукции. Отдельные предприниматели возмущаются тем, что теперь за ними следят, но они же не частные лица, а представители бизнеса. Бизнес должен взаимодействовать с государством. Иначе будет непонятно, что мы едим, во что одеваемся, какие игрушки покупаем нашим детям. С другой стороны, такой подход тормозит развитие малых предприятий. К примеру, далеко не все могут выложить 30 тысяч рублей за один кассовый аппарат. Думаю, надо было предоставить фирмам банковскую рассрочку, а не компенсировать покупку оборудования задним числом, - считает председатель Союза предпринимателей Кубани Сергей Иванов.

По его словам, дефицита онлайн-аппаратов в крае нет: практически во всех банках, где предприниматели открывают свои счета, в пакет входит вариант покупки кассы с доставкой в офис.

Комментарий

Ольга Устинова, уполномоченная по защите прав предпринимателей Волгоградской области:

- Не будем черезчур оптимистами: все непросто. Установка и обслуживание онлайн-касс - это финансовые затраты. Необходимо обучать персонал. Обращения по поводу онлайн-касс есть, но они носят не заявительный, а просто эмоциональный характер. И в целом все уже устоялось. Это, пожалуй, первая реформа, которая прошла при хорошем информационном сопровождении. Кроме того, появились такие услуги, как поставка контрольно-кассовой техники в рассрочку или предоставление ее в аренду. А значит, у предпринимателей есть варианты.

Справка "РГ"

С 1 июля 2019 года применять контрольно-кассовую технику должны: организации и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники, при любом режиме налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги; индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, работающие в сфере торговли или общепита без наемных работников; индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов; организации и индивидуальные предприниматели при продаже в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

А как у соседей

В Крыму, по информации республиканского УФНС России, с начала нынешнего года 15163 налогоплательщика установили и зарегистрировали 18,6 тысячи единиц техники. Сейчас в республике парк онлайн-касс превышает 56 тысяч единиц. Количество владельцев ККТ - более 32 тысяч.

Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым ЮФО Ростовская область ЮФО Республика Крым ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Девочка погибла во время пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах
Турция может начать выпуск компонентов С-400
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Все туристы задержанных рейсов Azur Air прибыли в Россию и Турцию