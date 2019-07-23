На Кубани с помощью уникальной методики спасли ногу пациенту

Врачи Краснодарской краевой клинической больницы № 2 впервые применили новую методику лечения закупорки сосудов ног и тем самым спасли парня от ампутации. Об этом сегодня рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

По словам медиков, закупорка сосудов артерий ног может привести к критической ишемии, выражающейся в появлении язв на коже или даже гангрены. Однако новый способ лечения - эндоваскулярная реканализация артерий голени - позволяет прочистить сосуды от бляшек, затрудняющих кровоток. Эффективность этого метода налицо - за одну операцию хирурги открыли три закупоренных бляшками сосуда на ноге молодого человека и восстановили все ее функции.

"Суть новой методики проста: специальный тонкий инструмент вводится через сосуды стопы по направлению к бедренной артерии и проводит чистку. За счет этого нормализуется кровоток. Этот способ существенно повышает шанс на полное выздоровление за одну операцию", - пояснили в министерстве здравоохранения края.