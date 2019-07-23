Двадцать шесть процентов сотрудников крупных компаний проведут лето в офисах и на предприятиях. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. - Лаборатория HR-инноваций" и платформы "Академия здоровья", которые провели исследование для аналитического центра "Альфастрахование".

Эксперты опросили сотрудников 100 крупных российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год и выяснили, что 26 процентов сотрудников не планируют отпуск этим летом. Из них 55 процентов возьмут отпуск осенью или зимой, 23 процента уже истратили все положенные отпускные дни, а 12 процентов решили не брать отпуск вовсе и попытаются договориться с руководством о денежной компенсации. Еще у 6 процентов респондентов работа связана с сезонностью, поэтому лето они в принципе не рассматривают в качестве приоритетного отпускного периода. Оставшиеся четыре процента работников признались, что хотели бы отдохнуть в летние месяцы, но не могут это сделать в силу различных обстоятельств, обычно связанных со срочными рабочими проектами.

Портал Superjob в апреле 2019 года опросил 5 тысяч человек и выяснил, что 42 процента трудоустроенных россиян использовали свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск менее года назад. Каждый четвертый был в отпуске ровно год назад, а два года подряд не отдыхали пять процентов опрошенных. Один из ста россиян брал отпуск три года назад, четыре процента не ходили в отпуск более трех лет. Нашлись и такие, кто еще ни разу не брал отпуск на нынешней работе, - 11 процентов опрошенных, а девять процентов работают на данном месте менее полугода, поэтому отпуск им пока не положен по закону.

Любопытно, что больше всего тех, кто не был в отпуске, среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей (14 процентов). На хлеб насущный нужно зарабатывать.

По мнению директора департамента маркетинга "Медицина" группы "Альфастрахование" Алисы Безлюдовой, далеко не все сотрудники стремятся уйти в отпуск летом. Кто-то хочет больше заработать, приберегая отпускные, кто-то боится за время отпуска потерять выгодные позиции в компании. Наконец, ему может элементарно не хватать денег на поездку на курорт, а отдыхать приходится только в выходные. Как правило, практически в любой компании найдутся люди, которые не берут летом отпуск... из принципа. Обычно это те, кто не обременен детьми, которых хочется вывезти на море.

- Мне нравится работать в прохладном офисе, когда вокруг жара. Атмосфера на работе тоже слегка праздничная, потому что одни предвкушают поездку, другие - делятся воспоминаниями о ней. И работы всегда много, потому что нужно кого-то заменять, - рассказал сотрудник информационного агентства Сергей Леонтьев.

Тем не менее работодатели обычно отмечают снижение продуктивности персонала в этот период. Причина может быть как в общем "отпускном настроении", так и в летней жаре или накопившейся усталости.

- Эффективность работы компании напрямую зависит от здоровья ее сотрудников, которым необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Не стоит отказываться от отпуска. Если бюджет не позволяет отправиться на море, отдохнуть от ежедневной рутины, выдохнуть и перезагрузиться можно и в черте города. Длительный отказ от заслуженного отдыха грозит работникам стрессом и профессиональным выгоранием, - говорит Алиса Безлюдова. - К эмоциональной угнетенности постепенно добавляется букет психосоматических заболеваний. Человек начинает постоянно чем-то болеть. Простуды сменяют одна другую, появляется хроническое недомогание, периодические боли в сердце, проблемы с пищеварением или аллергия. Это говорит о том, что у организма заканчиваются ресурсы для борьбы с внешними и внутренними врагами.

Вредно не брать отпуск не только физиологически, но и с практической точки зрения. Суд может рассчитать компенсацию только за два года. Прецедент тому есть (апелляционное определение Мосгорсуда от 18 января 2017 г. по делу N 33-520/2017). Сотрудница работала в компании секретарем с 2010 года. 1 февраля 2016 года была уволена. За весь период работы - пять лет и 10 месяцев - она ни разу не использовала отпуск. Она направилась в суд с намерением взыскать с работодателя причитающуюся ей по закону денежную компенсацию за все 163 дня отпуска.

Однако в суде выяснилось, что компенсацию она получит не за все эти дни, а только за последние два года. Дело в том, что срок давности для обращения в суд с такими требованиями ограничен. Учитывая положения ст. 392 ТК РФ, он составляет 3 плюс 18 месяцев после завершения года, за который фирма должна давать отпуск. Таким образом, истица пропустила срок требования о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск за весь период.

- Лучший выход - вовремя использовать предоставленную возможность и уметь отдыхать, - заключает руководитель ростовской компании Иван Апраксин. - В конце концов, все мы трудимся, чтобы иметь деньги на жизнь.