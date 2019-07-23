При жесткой посадке Ми-2 в Адыгее пострадал пилот вертолета

В Республике Адыгея в районе аула Панахес совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. При крушении пострадал 42-летний пилот, который был госпитализирован в местную больницу.

"В ауле Панахес Тахтамукайского района Адыгеи произошла жесткая посадка вертолета Ми-2, предположительно, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Летчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в больницу поселка Энеем", - сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по республике Адыгея.

По уточненным данным, вертолет вылетел из станицы Северской Краснодарского края. Сейчас в районе ЧП работают оперативная группа спасателей.

По словам руководителя ООО авиационное предприятие "Трансхимавиа" Виталия Малиевского, вероятной причиной жесткой посадки Ми-2, предварительно, является ошибка пилотирования.