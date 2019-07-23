Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал одного из участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС.

Фигурант уголовного дела арестован до 15 августа. Он подозревается в "Незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, 15 июля ФСБ России задержала в Ростовской области двух членов бандподполья. На их след чекисты вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.

Спецоперация проводилась возле хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области. На требование остановить автомобиль, где, предположительно, находились подозреваемые, по силовикам был открыт огонь из автомата. После этого в машине взорвалось взрывное устройство. Руководитель группировки погиб на месте.

Сотрудникам спецслужб удалось установить адреса его сообщников, которых задержали в Ростове-на-Дону. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Отмечается, что ячейка готовила нападения на полицейских, а также планировала провести теракты в местах массового скопления людей.