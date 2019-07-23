Новости

Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка 18:06
Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета 16:55
Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов 16:54
Названы помогающие похудеть морепродукты 16:52
В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину 16:50
Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты 16:50
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней 16:49
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию 16:43
Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки 16:41
Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты

Текст: Ирина Варламова

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал одного из участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области

Фигурант уголовного дела арестован до 15 августа. Он подозревается в "Незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, 15 июля ФСБ России задержала в Ростовской области двух членов бандподполья. На их след чекисты вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки.

Спецоперация проводилась возле хутора Глинки Родионово-Несветайского района Ростовской области. На требование остановить автомобиль, где, предположительно, находились подозреваемые, по силовикам был открыт огонь из автомата. После этого в машине взорвалось взрывное устройство. Руководитель группировки погиб на месте.

Сотрудникам спецслужб удалось установить адреса его сообщников, которых задержали в Ростове-на-Дону. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Отмечается, что ячейка готовила нападения на полицейских, а также планировала провести теракты в местах массового скопления людей.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание