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23.07.2019 17:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проверят на практике

Студенты МГУ изучают крымскую промышленность
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 159(7917)
Студенты МГУ имени Ломоносова во время летней практики впервые посетили судостроительные заводы Севастополя и Республики Крым. На предприятиях рассказали, какие специалисты нужны отрасли и как их найти.

Ребята, которые учатся на географическом факультете МГУ, на практике изучают экономику крымского полуострова. Один из пунктов - севастопольский СРЗ "Персей". Он одним из первых интегрировался в российскую экономику и сейчас полностью загружен работой. Здесь ремонтируют малотоннажные суда, а также выполняют достройку новых образцов для других заводов. К примеру, уже завершено строительство и прошли испытания первой "Кометы 120М" на подводных крыльях, которая уже второй год курсирует между Севастополем и Ялтой.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Есть достроечная база для предприятий, которые работают на Волге, - рассказал директор "Персея" Константин Чибисов. - Сейчас это Ярославский судостроительный завод, ранее - "Вымпел". Два судна в настоящее время в достройке, и одно ожидаем.

Если вопрос с заказами у предприятия решен, то проблема поиска кадров все еще стоит остро. Всего на заводе с учетом рабочих, приехавших на достройку из других регионов, трудятся более 400 человек. В судоремонте занято около 80.

- Молодые инженеры и рабочие необходимы заводам. Нужны практически все специальности: токари, фрезеровщики, сварщики, сборщики. Из выпускников вузов - инженеры-судостроители, электрики. Спрос на эти профессии постоянный, - говорит директор.

Пока севастопольские СРЗ делают ставку в основном на местные кадры. Во-первых, у предприятий не осталось общежитий, где можно было бы разместить иногородних специалистов. Во-вторых, большую роль играет уровень зарплаты, по которому крымские заводы пока проигрывают другим регионам РФ. В Севастополе в сфере судоремонта и судостроения средний заработок - 35 тысяч рублей, сообщили "РГ" в городском департаменте экономического развития. По данным службы занятости Севастополя, рабочим с высокой квалификацией предлагают от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, начинающим - от 20 тысяч, инженерам - около 30 тысяч.

Предприятия стараются подбирать молодых специалистов еще в период их обучения в колледжах и вузах. Эту систему приходится выстраивать заново.

- Готовимся заключить договор с судостроительным колледжем, будем брать студентов на практику, - говорит Чибисов. - Кто-то из них передумает работать по специальности, кто-то уйдет в армию, но, когда вернется, сможет устроиться на работу, такие примеры уже есть. Однако возможности трудоустройства молодых специалистов ограничены. С одной стороны, мы нуждаемся в кадрах, а с другой - они приходят недостаточно подготовленными. Им необходимо пройти обучение на заводе, поэтому в год принимаем лишь 10 - 15 человек. В целом ситуация с кадрами постепенно меняется, сюда со всей России приезжает молодежь достраивать суда. Штат омолаживается, средний возраст рабочих - около 40 лет.

- Мы сможем выбирать специалистов определенного уровня, не тратить время на дополнительную подготовку. На заводах, с которыми мы сотрудничаем, активно используют метод целевого набора, и мы тоже к этому стремимся, - объясняет руководитель.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Студенты МГУ также посетят в Крыму керченский судостроительный завод "Залив", приборостроительные предприятия Севастополя, солнечную электростанцию, горнодобывающее и винодельческое производство и другие. По итогам практики они подготовят научно-исследовательскую работу о развитии экономики региона.

- Наша практика посвящена изучению отраслей промышленности, инструментов управления, - рассказал студент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Линар Имангулов. - Знакомимся с отраслевой структурой экономики региона, изучаем технологические цепочки, слабые места и на основании данных о населении и истории региона можем прогнозировать экономическое развитие в будущем. В перспективе это позволит студенту стать аналитиком, заниматься разработкой стратегии развития предприятий

Комментарий

Дмитрий Хазанов, начальник управления базовых отраслей экономики Севастополя:

- В отрасли судоремонта и судостроения в Севастополе работает более 100 предприятий. Крупные среди них - Севморзавод и 13-й СРЗ ЧФ, а большую часть составляют средние и малые предприятия. Чтобы молодые специалисты оставались у нас работать, важно проводить технологическую модернизацию. Производственные фонды устарели, однако модернизация мощностей заложена в программу развития промышленности Севастополя.

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