В Адыгее открылся новый завод по выпуску сухих строительных смесей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Майкопский район побывал на предприятии ООО "Планета ГИПС" и познакомился с результатом реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству сухих строительных смесей.

В рабочей поездке его сопровождали руководитель Майкопского района Олег Топоров, заместитель министра экономического развития и торговли Геннадий Митрофанов.

Председатель совета директоров ООО "Планета Гипс" Александр Колесников рассказал, что предприятие с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс (алебастр). Сырье добывает ООО "Нерудстройком" в 30 километрах от предприятия.

Удобная инфраструктура, растущий спрос, действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в республике стали стимулом к расширению и созданию производства полного цикла.

В результате в мае завершилась реализация инвестиционного проекта строительства завода по производству сухих строительных смесей. Он сопровождался в режиме одного окна, что позволило решить многие сложные вопросы, сообщил Александр Колесников и поблагодарил главу Адыгеи за эффективно работающие инструменты поддержки МСП в регионе.

Со своей стороны предприятие строго выполнилo требования по соблюдению экологических норм. Новое производство оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечено беспрецедентной системой защиты окружающей среды.

Вложения в инвестпроект составили 150 миллионов рублей. Создано 27 рабочих мест. Всего же на предприятии работает 65 человек. Среднемесячная заработная плата - более 28 тысч рублей.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость развития экономики за счет инвестиционного потенциала местных предпринимателей. Реализация данного проекта является показателем эффективного управления и результатом использования инструментов поддержки, предлагаемых регионом.

"Еще одно преимущество предприятия - насыщение рынка товаром местного производства, создание здоровой конкурентной среды. Кроме того, с появлением новых предприятий решается ряд социальных вопросов - увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест, что влияет на улучшение благосостояния жителей республики", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Открытие нового завода стало еще одним подтверждением результативности инвестиционной политики, реализации которой руководство Адыгеи уделяет самое пристальное внимание.

"Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики - одно из ключевых направлений деятельности органов власти республики. За последние годы мы реформировали инвестзаконодательство, запустили механизм сопровождения проектов в режиме одного окна, создали Координационный совет по экономической политике. Принятые меры позволили существенно улучшить инвестиционный климат в регионе", - отметил Мурат Кумпилов.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Республика Адыгея за последние годы значительно улучшила свою позицию, переместившись с 69-го места в 2016 году на 26-е в 2019-м.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея за прошлый год составил 142,5 % к уровню 2017 года (31,6 млрд рублей). По данному показателю (темпу роста) Адыгея заняла 1-е место среди субъектов Российской Федерации.