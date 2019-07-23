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23.07.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алуште двухмоторный катер отрезал голень купальщику

Текст: Илья Изотов

В Алуште напротив санатория "Киев" двухмоторный катер Redlan наехал на 48-летнего мужчину, купающегося за буйками. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО
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Несчастный случай произошел в 120 метрах от берега, в то время как огороженная буйками зона купания в этом месте находится в 35 метрах.

- Отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для двигавшегося на большой скорости капитана катера, - рассказал сотрудник пресс-службы Михаил Тимофеев. - Кроме того, пострадавший не обозначил себя, как принято в подобных случаях, ярким буйком.

Спасатели МЧС вытащили пострадавшего из воды, доставили его на берег и на "скорой" направили в ближайшую больницу. Врачи вынесли вердикт - травматическая ампутация голени левой ноги. Собранные транспортными полицейскими материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

За минувшие сутки в Крыму зафиксированы еще два происшествия с купающимися: в Ялте в районе пляжа поселка Парковое утонул 69-летний мужчина, а в Сакском озере - 71-летний мужчина.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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