В Астрахани бизнесмен и бомжи попытались украсть 4 млн рублей

В Астрахани полицейские и сотрудники ФСБ обезвредили группу мошенников, пытавшихся украсть четыре миллиона рублей из Фонда капремонта многоквартирных домов. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД региона, организованная преступная группа состояла из 50-летнего бизнесмена и двух бродяг в возрасте 45 и 56 лет, недавно освободившихся из мест лишения свободы. Один из жуликов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Его подельниками были изготовлены фальшивые договоры строительного подряда и другие документы о "ремонте" кровли в четырех многоэтажках.

"Фактически никаких работ на данных объектах не выполнялось. Поддельные документы впоследствии направили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", - рассказал следователь Амир Джулдузбаев.

Злоумышленники получили лишь часть денег и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.