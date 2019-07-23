В сентябре готовится к вводу в эксплуатацию первая очередь крупнейшего тепличного комплекса в Белогорском районе. Сейчас инвестор завершает монтаж теплиц и готовится сразу же начать производство томатов. Правда, энергетики могут нарушить инвестиционные планы.

К реализации проекта инвестор, тепличный комбинат "Белогорский", приступил в 2016 году. Вначале был выбран земельный участок площадью около 32 гектаров, заключен договор аренды, практически полтора года ушло на оформление разрешительной документации, и в феврале 2019 года приступили к строительству теплиц. Инвестор уже вложил в проект 1,5 из 3,9 миллиарда рублей.

- Первая очередь включает в себя монтаж теплиц на площади 9,1 гектара, строительство рассадного отделения для томатов трех гибридов, а также двух прудов-накопителей, - рассказывает генеральный директор тепличного комбината "Белогорский" Наталья Иванова-Слепцова. - Мы планируем к 1 сентября ввести в эксплуатацию первую очередь, отладить систему работы оборудования комплекса пока будет подрастать рассада, затем высадить ее в защищенный грунт, чтобы в декабре получить первый урожай.

Сначала овощной продукцией планируется насытить крымский рынок, а в перспективе - выйти с ней на материк. Проект предусматривает, что первая очередь будет давать около 7 тысяч тонн продукции, а когда в сентябре 2020 года комбинат заработает на полную мощность, то и все 13 тысяч тонн в год. Общая площадь теплиц комплекса будет составлять 17,24 гектара. Таким образом, тепличный комбинат "Белогорский" должен стать крупнейшим производителем томатов на полуострове.

Однако реализации планов инвестора могут помешать энергетики. Компания "Крымэнерго" до сих пор не провела комплекс работ для подачи тепличному комбинату необходимой мощности.

Это ставит под угрозу инвестпроект, ведь для производства овощной продукции необходимо создавать и поддерживать микроклимат, регулярно поливать и обеспечивать технологический процесс, что невозможно без электроэнергии. Более того, часть вложенных в проект средств - кредитные ресурсы. В декабре наступит срок погашения не только процентов по займу, но и телу кредита (это сумма, которую заемщик фактически получает на руки). Если к этому времени проект не начнет приносить доходы, то проводить второй его этап может оказаться не за что.

- На первом этапе нам необходимо 8,1 мегаватта, - продолжает Наталья Иванова-Слепцова. - "Крымэнерго" может дать нам очень маленькую мощность, чтобы не оставить остальных потребителей без электроэнергии. Но для этого им необходимо провести частичную реконструкцию подстанции, установив на ней систему автоматики. Поскольку времени до ввода в эксплуатацию первой очереди теплиц осталось чуть больше месяца, у нас есть опасения, что энергетики не успеют, ведь они до сих пор не приступили не только к реконструкции подстанции, но даже к прокладке силового кабеля 10 киловольт от подстанции до границы нашего участка, хотя мы оплатили все расходы на его строительство. Более того, "Крымэнерго" даже к подготовке тендера на проведение этих работ еще не приступало.

Чтобы выдать тепличному комбинату необходимые ему для работы по проекту 30 мегаватт, нужно провести комплексную реконструкцию подстанции с заменой двух трансформаторов на более мощные и строительством ЛЭП от подстанций "Кафа" и "Старый Крым" для подключения к источнику электроснабжения. Несмотря на то что неоднократно собирались совещания на разных уровнях (у руководителя тепличного комбината 26 протоколов различных министерств и ведомств), проблема так и не решена.

Комментариев от представителей "Крымэнерго" получить так и не удалось.

Кстати

По информации минсельхоза РК, сейчас в Крыму 36,07 гектара капитальных теплиц у сельхозтоваропроизводителей и еще 525 в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах.

Как отметил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, в нынешнем году крымские сельхозтоваропроизводители вырастили порядка 5,4 тысячи тонн тепличных овощей: помидоров 2,4 тысячи тонн, огурцов - 1,266 тысячи тонн, прочей продукции - 25,8 тонны. Для сравнения: овощей открытого грунта (капусты, огурцов, томатов, свеклы, моркови, лука, гороха, кабачков, перца сладкого и чеснока) собрали уже более 8 тысяч тонн, плюс 5,6 тысячи тонн картофеля.