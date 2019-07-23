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23.07.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе рухнул лифт с тремя пассажирами

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: СУ СК РФ по городу Севастополю Фото: СУ СК РФ по городу Севастополю
Фото: СУ СК РФ по городу Севастополю

Следственный комитет начал проверку обстоятельств падения лифта с тремя пассажирами в Севастополе.

ЧП произошло около 15 часов в новостройке по улице Парковая в Гагаринском районе. Кабина сорвалась с третьего этажа, внутри находились двое мужчин 33 и 50 лет и 64-летняя женщина. Пенсионерка в результате аварии получила травму ноги и была доставлена в больницу, у мужчин легкие ссадины и ушибы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу.

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Следователи устанавливают, имелись ли факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

- На месте происшествия работали следователи и руководство Гагаринского следственного отдела, а также отдел криминалистики, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Севастополю Ольга Постнова. - В рамках проверки будут изучены документы об эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, установлены ответственные лица, назначены необходимые экспертизы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Трагедии с неисправными лифтами
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