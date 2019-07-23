В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину

Правоохранители подтвердили факт противоправных действий матери, поившей в Сочи спиртным малолетнего сына. Как уже сообщалось, накануне полиция начала проверку видеозаписи, на которой видно, что женщина позволяет маленькому ребенку пить пиво из бутылки.

Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Эти материалы по инициативе следственного управления по краю были переданы из органов внутренних дел в органы СК России по краю.

По информации пресс-службы СУ СКР по Кубани, героиней видеоролика оказалась 33-летняя местная жительница, которая подтвердила факт того, что 20 июля на улице Донской "дала своему двухлетнему сыну попробовать алкогольный напиток".

Следователи продолжают проверку, в рамках которой тщательным образом изучат условия жизни и воспитания ребенка, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего сына. Затем будет принято процессуальное решение.