Новости

Разбившимся в Италии вертолетом управляла россиянка 18:06
Названы необратимые последствия пропущенного завтрака 18:03
Петербургу предложили "красивую" схему метро 18:01
В Ростове повысят цены на проезд в городских автобусах 18:00
О чем может напомнить "Зубренок" подросткам с берегов Нила 17:49
Аксенов назвал двойным грабежом решение суда Киева об активах "Ощада" 17:41
На Кубани возбудили дело о гибели пилота при крушении Ми-2 17:41
Иванка Трамп в поздравлении Джонсону ошиблась в названии страны 17:34
В Уфе умер глава радиостанций, помогавший Земфире пробиться на сцену 17:28
В Саратове возбуждено дело из-за отсутствия лекарств для льготников 17:25
Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам 17:25
Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси 17:15
Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать 17:06
Омбудсмен создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения 17:01
В Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 17:00
Стало известно, в каких регионах дети чаще всего болеют астмой 16:57
Врачи рассказали, как максимально снизить риск появления диабета 16:55
Москалькова призвала защитить ведущих расследования журналистов 16:54
Названы помогающие похудеть морепродукты 16:52
В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину 16:50
Ростовский суд арестовал одного из боевиков "ИГ", готовившего теракты 16:50
Путин поручил проработать развитие иммунопрофилактики инфекционных болезней 16:49
Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию 16:43
Москалькова: Важно не загнать интернет в жесткие рамки 16:41
Курганских туристов вывезет из Крыма новый туроператор 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи нашли поившую пивом двухлетнего сына женщину

Текст: Ирина Белова

Правоохранители подтвердили факт противоправных действий матери, поившей в Сочи спиртным малолетнего сына. Как уже сообщалось, накануне полиция начала проверку видеозаписи, на которой видно, что женщина позволяет маленькому ребенку пить пиво из бутылки.

Хабаровские полицейские нашли девушку, снимавшую видео на кладбище

Следственным отделом по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Эти материалы по инициативе следственного управления по краю были переданы из органов внутренних дел в органы СК России по краю.

По информации пресс-службы СУ СКР по Кубани, героиней видеоролика оказалась 33-летняя местная жительница, которая подтвердила факт того, что 20 июля на улице Донской "дала своему двухлетнему сыну попробовать алкогольный напиток".

Следователи продолжают проверку, в рамках которой тщательным образом изучат условия жизни и воспитания ребенка, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего сына. Затем будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
В Хабаровском крае впал в кому спасавший детей во время пожара мальчик
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Москву придет резкое похолодание