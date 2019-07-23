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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сомнительные ритуалы

Суд признал соглашение между волгоградской мэрией и похоронным бюро сговором
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 159(7917)
Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение по одному из самых резонансных дел, признав недействительными дополнительные соглашения к договору на обслуживание кладбищ и колумбариев, который был заключен администрацией Волгограда с местным ритуальным предприятием. Помимо мэрии и похоронного бюро в деле участвуют ФАС, прокуратура и еще два хозяйствующих субъекта.

Итак, 17 лет назад департамент городского хозяйства и похоронная служба подписали два договора на 15 лет. По его условиям компания получила статус "специализированной службы по вопросам похоронного дела". В соответствии с допсоглашениями срок легитимности поменялся: "Договор заключен с даты его подписания сторонами и действует до 30 сентября 2027 года". Вот эти поправки и стали причиной судебного разбирательства. Суды первой и апелляционной инстанции встали на сторону администрации и коммерческой организации. Однако кассационный суд Поволжского округа отменил акты нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. И вот итог.

Фото: Георгий Субботин/РГ
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- Арбитражному суду Волгоградской области понадобилось почти два года и два решения вышестоящих судов, чтобы понять, что в данном случае администрация и похоронное бюро нарушили закон. Хочется надеяться, что это решение, во-первых, не станет исключением для волгоградского арбитража, а во-вторых, в следующий раз "колеса правосудия" будут вращаться быстрее, - заявил руководитель регионального управления ФАС Роман Лучников.

Ситуацией в Волгограде заинтересовались и в головном аппарате ФАС: в столице посчитали, что между чиновниками и ритуальщиками есть антиконкурентный сговор. Владельцы похоронного бизнеса пытались оспорить предписание антимонопольного органа. Это дело рассматривал девятый арбитражный суд (Москва), который обратил внимание, что допсоглашения заключены без торгов, то есть другие участники рынка во внимание просто не принимались.

В материалах дела сказано, что в результате пролонгации договора созданы такие условия, при которых ритуальная фирма имеет доступ к персональным данным умерших, а также их родственников, "что, в свою очередь, может обеспечивать закрытому акционерному обществу стабильное количество работы при оказании иных похоронных услуг, в то время как другие участники рынка лишены такой возможности". Жители Волгограда рассказывали корреспонденту "РГ" о случаях, когда в течение часа после смерти их близких им уже поступали звонки с предложением похоронных услуг.

С 1 марта 2017 года компания взялась безвозмездно обеспечивать содержание и ремонт погостов. То есть бюджету есть выгода. К примеру, в 2017 году на эти цели выделялось около 15 миллионов рублей. Девятый арбитражный суд сделал вывод, что такое положение вещей позволило предприятию сохранить преимущественный доступ на кладбища Волгограда до конца сентября 2027 без конкурентных процедур. Соответственно, у него более выгодные условия хозяйственной деятельности.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Очень красноречив следующий фрагмент судебного решения: "Преимущества, которые получает ЗАО на рынке похоронных услуг, осуществляя работы по содержанию кладбищ, для него важнее, чем получение оплаты за выполнение данных работ, следовательно, оно имеет экономический интерес в сохранении договорных отношений даже на безвозмездной основе". На обслуживание неоднократно упомянутой организации передали 18 муниципальных кладбищ города-героя. Конкуренты жаловались в правоохранительные структуры, что их просто не допускают на погосты.

- Периодически нам поступают такие обращения. По одному из них была проверка. Усмотрев признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы направили материал в УФАС для правовой оценки. После этого еще были идентичные случаи, и мы уже сразу направляли обращения в антимонопольное ведомство. Проверочные мероприятия проводила и полиция, которая подтвердила конфликт между ритуальными службами, - прокомментировал "РГ" прокурор Красноармейского района Волгограда Алексей Иванов.

В областном управлении ФАС подтвердили, что в июне они выдали одному из подразделений, входящих в структуру ЗАО, предупреждение о прекращении неправомерных действий. В частности, житель Красноармейского района пожаловался, что его ввел в заблуждение представитель ритуальной фирмы, заявивший об исключительном праве на захоронение. Находившийся в подавленном состоянии волгоградец расторг ранее заключенный договор с другой организацией.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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