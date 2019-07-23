"Российская газета" продолжает следить за судьбой ветерана боевых действий, бывшего сотрудника ФСИН, уволенного по статье за несуществующую судимость. В нашу редакцию Иван Прийма обратился, когда отчаялся добиться справедливости. Уже в течение трех лет в одиночку он сражается с системой, которая явно нарушает права человека.

Нонсенс в том, что речь идет о Федеральной службе исполнения наказаний, которая сама должна быть образцом чести, совести, достоинства. О МВД, откуда поступила та самая справка, ставшая поводом к скоропалительному увольнению. О суде, который не стремится докопаться до сути, а выносит определения, порой ссылаясь на несуществующие документы. О прокуратуре, которая на просьбу проверить законность действий полиции спускает требование в МВД о проведении внутриведомственной проверки, вместо того чтобы инициировать прокурорскую.

С волчьим билетом

Напомним, житель Ростовской области Иван Прийма в 2016 году в одночасье, без суда и следствия был уволен из колонии, в которой верой и правдой служил 10 лет. Ветеран боевых действий продолжал трудовую династию - его мать Лариса Прийма и сама полтора десятка лет отдала службе во ФСИН. Иван, чья жизнь оказалась в прямом смысле сломана чьим-то грубым росчерком пера, вынужден трудиться вдали от семьи вахтовым методом обычным водителем. Только такую работу удалось ему найти с волчьим билетом в трудовой.

Иван как сегодня помнит, что отправился в армию в 2003 году с большой радостью и желанием. Рассуждал: "Кто, если не я? Мужчина должен служить". Попал во внутренние войска, но оказался в Грозном… О том времени вспоминать не любит, но запись в военных документах говорит сама за себя: "Участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона РФ". А через два года домой вернулся с проседью и удостоверением ветерана боевых действий.

А через пару месяцев после дембеля ему предложили офицерскую должность. Радовался, мечтал о карьерном росте, с работой были связаны планы на будущее.

Разумеется, младший инспектор группы надзора был принят на работу в органы ГУФСИН после проведения спецпроверки и заключения: "…ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался…" Так и служил верой и правдой. Пока однажды (через 10 лет!) его не уволили. Мол, получена информация - якобы у Приймы в мае 2003-го была судимость. Занавес.

Ошибочка вышла

Основанием для увольнения стала справка Информационного центра ГУ МВД России по Ростовской области о привлечении Ивана к уголовной ответственности и об осуждении его 11.07.2003 года мировым судом судебного участка Константиновского района Ростовской области.

Зная, что у сына нет никакой судимости, мать с сыном сами начали разбираться. Сделали запрос в ИЦ МВД по Ростовской области, взяли справки из всех судов о том, что он не привлекался.

Руководство тюремного ведомства закрывает глаза на подобные официальные документы. Фото: Елена Мелихова

- Со всеми справками мы пошли в ОВД нашего города и попросили ответить, откуда взялась эта судимость. Оказалось, что при внесении данных в базу в 2012 году сотрудником ОВД Константиновска была допущена грубейшая ошибка, - рассказывает Лариса Прийма. - В 2003 году сын проходил как свидетель по некоему уголовному делу. А его записали в осужденные. В подтверждение того, что ошибочные сведения о его судимости исправлены, сын получил справки ИЦ МВД по Ростовской области. Но до настоящего времени он считается привлекавшимся к уголовной ответственности, т.к. никакого официального опровержения распространенных ИЦ МВД по Ростовской области сведений о его судимости в соответствующие инстанции до сих пор не направлено.

Не раз Лариса Прийма встречалась и с главой управления ФСИН по Ростовской области Муслимом Даххаевым. На одной из таких встреч присутствовал и корреспондент "РГ". Генерал-майор заверил: ФСИН готова вновь рассмотреть кандидатуру Приймы и трудоустроить как вновь принятого. А вот по поводу того, чтобы восстановить как незаконно уволенного, речь не идет. Мол, на тот же момент его уволили на законных основаниях.

- Какой закон? Ведь уже известно, что не было судимости! А это значит, что и увольнять не имели права, - возмущается Иван. - Я требую признать увольнение незаконным и восстановить меня на прежнем рабочем месте с выплатой не полученной мной за это время заработной платы.

Отметим, до пенсии Ивану на момент увольнения оставалось доработать всего полтора года. Сейчас есть официальная справка из МВД, подтверждающая: судимости не было. Однако ФСИН остается непреклонна. Суд отклонил кассационную жалобу о признании заключения служебной проверки ГУФСИН незаконной, а ее выводов недействительными.

- Одна система кивает на другую. Нам говорят, подавайте в суд на МВД, изначально это же их ошибка. Будет решение суда - восстановим. Однако суд нашу кассационную жалобу о признании заключения служебной проверки ГУФСИН незаконной и ее выводов недействительными отклонил.

Сделать выводы

"РГ" провела расследование. По его итогам можно уверенно сказать: по данным МВД, судимости не было, увольнение Ивана Приймы незаконно. Но восстанавливать справедливость должны не журналисты.

Порой кажется, что даже судьи не вникают в дело и выносят решения "с потолка". Но вот выдержка из определения, вынесенного 26 апреля 2019 года судьей Ростовского областного суда М.П. Ушниковым по поступившей кассационной жалобе Приймы и отказавшего в ее удовлетворении.

"Как установлено судом, из предоставленной в материалы дела копии карточки о результатах рассмотрения дела (форма № 6) следует, что в базе имелись сведения об уголовном деле № 3247297, направленном в суд 1 июля 2003 года в отношении Приймы Ивана Александровича, дата постановления приговора 11 июля 2003 года по результатам рассмотрения дела в суде: осужден по ст. 256 ч. 3, штраф 1000 рублей. Дата ввода в ОВД 12.03.2012 в 17.39".

Отметим, что в ответ на публикацию в "РГ" от 30 марта 2019 года "Хочу в тюрьму" и сделанные официальные запросы в нашу редакцию пришло несколько противоречащих друг другу писем. Вот выдержка из ответа, подготовленного пресс-бюро ФСИН России. "Иван Прийма был уволен в связи с поступившими из информационного центра ГУ МВД РФ сведениями о его осуждении мировым судьей судебного участка Константиновского района… Установление юридических фактов наличия (отсутствия) судимости у граждан Российской Федерации, а также устранение возможных недостоверных сведений о судимости в информационных базах МВД России к компетенции ФСИН России не относятся".

А в Ростовском областном суде мы запросили копию того самого приговора. Ведь если судимость есть, должен же быть и приговор. И вот что получили в ответ за подписью заместителя председателя Ростовского областного суда В.И. Носова: "Выдать запрашиваемые копии статистической карточки формы 6 и копии приговора мирового судьи судебного участка Константиновского района от 11.07.2003 года не представляется возможным, поскольку уголовные дела в отношении Приймы И.А. 24.11.1983 года рождения НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ". Вот и доказательство! Что еще требуется?

От редакции

С журналистом "РГ" встретиться не можем

То, что руководство ростовского ФСИН в присутствии корреспондента "РГ" заявило о готовности принять Ивана на работу "хоть сейчас", говорит о том, что ведомству прекрасно известно, что он не судим. Тогда для чего врать и вводить в заблуждение суд, прокуратуру и руководство центрального аппарата ФСИН?

Но, видимо, такая позиция вполне устраивает тюремных генералов. Редакция очень вежливо в официальном письме попросила руководство центрального аппарата ФСИН принять нашего корреспондента и ответить на вопросы. В ответ по электронной почте была прислана записка следующего содержания: "...представители руководства ФСИН не смогут встретиться с сотрудником "РГ", так как вся информация по затронутым в статье вопросам уже была отправлена в адрес издания. Пресс-бюро ФСИН России".

Этот ответ был компиляцией предыдущих отписок Ивану из Ростовского ФСИН.