Столица Среднего Урала по количеству объектов конструктивизма занимает первое место в России

Портал на улице Малышева

Центр города. Плюс тридцать в тени. Группа экскурсантов короткими перебежками от здания к зданию продвигается по теневой стороне улицы Малышева. Экскурсовод рассказывает о строениях, которые встречаются на пути. Прохожие останавливаются, прислушиваются, на лицах удивление: дома как дома, о чем говорить?

Присоединяюсь к группе и я. Мы приходим к началу улицы, к зданию, где раньше размещался областной суд, и углубляемся во дворы. За примелькавшимся фасадом - необычное пространство, образованное постройками дореволюционного тюремного замка, жилым домом и "офисным зданием" тридцатых годов, территория, освоенная живущими в двадцать первом веке. Поэтому возникает ощущение временного портала, а такое привычное бытовое соприкосновение жилого, судебного и пенитенциарного пространства наводит на философские мысли. Но, что самое удивительное, я живу в Свердловске-Екатеринбурге всю жизнь и никогда здесь не была. И не видела удивительного дома-улитки, посмотреть на который, как выяснилось, приезжают ценители и знатоки не только из России.

Группу привез из Москвы Арсений Аредов - путешественник, автор проекта "Мастерская путешествий Арсения Аредова". В своей группе ВКонтакте он написал: "Знаете ли вы, что Екатеринбург называют музеем конструктивизма под открытым небом? Каждое лето в Екатеринбурге проходят Дни конструктивизма на Урале. В этом году у вас будет возможность стать частью этого события". Реклама сработала, группа собралась очень быстро, всех желающих Арсений взять не смог, поэтому осенью приедет еще одна. В группе люди самых разных профессий и интересов.

- В свое время я объехала почти всю Европу, - говорит врач Оксана Николюк. - А теперь с удовольствием езжу в разные города России, осталась в восхищении от Тюмени и особенно от Тобольска, и Екатеринбург мне кажется очень интересным в плане архитектуры.

Городки в городе

Так получилось, что в архитектурном плане наш город представляет собой весьма эклектичное "собрание сочинений". Немногие сохранившиеся дореволюционные дома особого интереса не представляют, современная застройка вызывает множество нареканий как у горожан, так и у архитекторов. Но есть в архитектурной истории Екатеринбурга по-настоящему золотые страницы: новаторская и авангардная архитектура 1920-30-х годов в стиле конструктивизма. Разумеется, в начале двадцатого века такие дома строили и в Москве. Но только в Свердловске конструктивизм, в СССР уже в середине тридцатых по указанию свыше замененный на сталинскую неоклассику, успел стать градообразующим стилем, комплексная застройка центра сформировала облик города, и именно в этом его уникальность. Множество находок архитекторов-авангардистов, участвовавших тогда в реализации амбициозного проекта "Большой Свердловск", распространились по всему миру и на годы вперед определили тенденции в градостроении и архитектуре.

Архитектура и история неотделимы друг от друга. Новаторство в градостроительстве имело дерзкую цель перестройки быта и самого человека. Создавались невиданные доселе дома-коммуны с банями, прачечными и фабрика;ми-кухнями, освобождающие жильцов от бытовых хлопот, чтобы они все силы отдавали на строительство коммунизма. И не только дома, но целые городки: чекистов, медицинский, юстиции.

Люди строили дома, дома должны были перестроить людей. Что из этого вышло? Об этом рассказывает книга "Конструктивистские городки Свердловска", которая только что вышла в свет в издательстве "Кабинетный ученый". Ее авторы, исследователи архитектуры конструктивизма и советского наследия Лариса Пискунова, Людмила Старостова, Игорь Янков и Никита Сучков, не просто рассказывают об истории и архитектурных особенностях знаменитых свердловских конструктивистских "городков", но показывают, как жили в них люди, приноравливаясь к "новому быту". А еще это драматическая история о том, как государство пыталось воплотить грандиозные идеи при всегдашней нехватке ресурсов. И о том, как обитатели домов сопротивлялись идее волевого переустройства человека, а сами дома выживали после попыток их переустройства вопреки воле и задумкам архитекторов.

- Я живу в Городке чекистов всю жизнь, но за последние годы, общаясь с авторами книги и помогая им собирать материалы, узнала о нем много нового. И так много вспомнила, хотя вспоминать было трудно… - признается екатеринбурженка Людмила Раппопорт.

Дни и годы конструктивизма

Дни конструктивизма на Урале придумал и вот уже пятый год вместе с командой помощников воплощает урбанист, исследователь авангардной архитектуры Никита Сучков. В 2015 году было несколько мероприятий, ограниченных временем, пространством музея архитектуры и дизайна и небольшим числом тех, кто "в теме". В этом году мероприятия Дней конструктивизма на Урале проходят с 4 июня по 18 августа на четырех площадках: выставки, презентации, лекции известных экспертов в области архитектуры и урбанистики, экскурсии для горожан.

Одной из площадок проведения Дней конструктивизма и в целом работы по изучению и сохранению наследия стал в этом году недавно созданный музей конструктивизма "Ячейка F". Он расположен в первом корпусе Дома специалистов Госпромурала (Уралоблсовнархоза) на улице Малышева. А "Ячейка F" - это название экспериментальной типовой квартиры, разработанной командой архитекторов под руководством Моисея Гинзбурга в конце 1920-х годов и ставшей источником вдохновения для многих западных архитекторов. Сейчас в "Ячейке F" открылась выставка "Преобразовать. Приспособить. Сохранить", на которой представлены 20 наиболее интересных проектов трансформации и приспособления исторической застройки, архитектурных памятников и промышленных зон, разработанных и реализованных голландскими архитекторами в разных странах. Книжный магазин в церкви, отель в водонапорной башне, культурный центр в трамвайном депо призваны показать, что здания, чья изначальная функция ушла в прошлое, еще могут послужить людям и стать достопримечательностями.

Спасти и сохранить

Голландский опыт нам, безусловно, пригодился бы. Архитектурное наследие первых лет советской власти зачастую находится в плачевном состоянии.

Музей конструктивизма "Ячейка F" находится по адресу: ул. Малышева, 21/1. Посещение музея бесплатное, по предварительной записи. Информация на сайте музея flatunitf.tilda.ws

- Это признак варварства Екатеринбурга и нашего отечества в целом, когда памятники, которые признаются ценными в мире, у нас находятся в таком удручающем состоянии, - сокрушается Никита Сучков. - Такой проблемы нет ни в одном цивилизованном городе мира. При том что эти дома намного проще поддерживать, чем сложные по своей структуре и декору купеческие усадьбы. В самом запущенном состоянии находятся объекты культурного наследия федерального значения. Их более весомая ценность предполагает больше обязательств, поэтому их неохотно включают в программы капитального ремонта. Именно поэтому уже много лет подряд переносится кап;ремонт жилого комплекса Гинзбурга на Малышева, 21, хотя дома вокруг уже отремонтированы. Но и к муниципальным владельцам немало вопросов. Например, в ужасающем состоянии находится бывшая фабрика-кухня (старый ДК "Уралмаш"). Здесь нужен крутой проект, но пока его нет. Столица Урала по количеству объектов конструктивизма занимает первое место в России, и я считаю, что должны создаваться отдельные юридические механизмы для более грамотного и ответственного владения комплексами конструктивизма.