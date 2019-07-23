Курганские туристы не смогли выехать из Крыма по вине туроператора

Курганская компания "Лаборатория приключений" приостановила свою деятельность и отменила автобусные туры в Крым.

Неприятную новость сообщил сам директор компании Дмитрий Боронкин в группе в "ВКонтакте".

- В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно и приостанавливаем деятельность компании, - говорится в заявлении. - Мы долго создавали хороший туристический продукт, но сейчас полностью исчерпали ресурс и вынуждены принимать сложные решения. Спад продаж в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране не пощадил нас.

Туроператор гарантирует, что вернет деньги каждому своему клиенту и постарается это сделать в установленные договором сроки. Каким образом курганцев доставят домой, не сообщается.

- Я и еще 47 человек отдыхаем в Крыму от этого туроператора, - написала одна из клиенток в соцсети. - По путевкам все оплачено (проезд на автобусе, проживание). За пару суток до отъезда мы узнаем, что компания разорилась и забрать они нас не смогут! Добирайтесь до Кургана, а кто и до Тюмени, как хотите, самостоятельно.

Тем временем региональное управление Роспотребнадзора открыло "горячую линию" по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг, пострадавших в результате приостановки деятельности курганским туроператором "Лаборатория приключений". Обращаться по телефонам: 8 (3522)46-18-62, 46-72-07. Звонки также принимаются по телефону: 8-800-100-45-04 (звонок бесплатный).