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23.07.2019 14:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ледовая Авто-Арена открылась в Екатеринбурге

Текст: Светлана Добрынина ( Свердловская область)
Новый уникальный спортивный комплекс открылся в микрорайоне Солнечном на юге Екатеринбурга. Первых гостей и профессиональных хоккеистов приняла ледовая Авто-Арена. Уже разыграна первая шайба. Но Арена станет не только площадкой для игр, она превратится в ядро необычного спортивно-образовательного проекта "Академия хоккея".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Его идея возникла после победы в 2016 году уральской команды "Авто" в Ночной хоккейной лиге. Сертификат на 100 миллионов для реализации ледовой мечты спортсмены получили из рук президента страны Владимира Путина. А для полной реализации задумки из бюджета Свердловской области было выделено еще 700 миллионов.

- Мне очень приятно, что у нас сохраняются добрые традиции и команда-победитель Ночной хоккейной лиги в очередной раз привозит трофей в виде сертификата на 100 миллионов рублей. Так "Авто" реализовала свое право на строительство этой арены. Мы, конечно, при выборе места и проекта учитываем мнение команды, но особо отрадно, что игроки поддержали развитие детского хоккея, - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Авто-Арена - это не просто современный и профессионально оборудованный ледовый стадион. Это комплекс с двумя ледовыми аренами и шестиэтажным корпусом интерната. Здесь смогут жить и тренироваться под руководством лучших мастеров талантливые мальчишки со всей Свердловской области. А в будущем в академии готовы принимать юных хоккеистов со всех регионов страны. Тем более что ребята смогут не только тренироваться и жить в шаговой доступности от арены, но и до общеобразовательной школы будет рукой подать.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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Идею не просто новой ледовой арены, а целого кластера для развития детского спорта презентовали Владимиру Путину во время одного из рабочих визитов президента в Свердловскую область в 2017 году. Глава государства посетил тогда уже действующую "Дацюк-Арену" и познакомился с проектом создания "Авто-Арены". Как пояснил главе государства Евгений Куйвашев, новый проект выведет развитие детско-юношеского хоккея на Урале на принципиально новый уровень.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева вести подготовку хоккеистов здесь будет одна из лучших спортивных школ Урала - "Спартаковец". У него появится новый статус - Центр олимпийской подготовки "Академия хоккея "Спартаковец". Предполагается, что учиться ребята будут в новой школе, которая должна быть достроена в Солнечном к следующему, 2020-2021, учебному году. Для того чтобы не нарушать тренировочный процесс, для воспитанников академии составят отдельный учебный график.

В новом, активно развивающемся микрорайоне Екатеринбурга оптимальные условия для развития получат не только хоккеисты. Помимо Академии хоккея в большой образовательный кластер войдут школа с технопарком "Кванториум", хореографическое училище с учебным театром, центр гимнастики, бассейн. Свои таланты детишки смогут опробовать еще с детского сада. Не случайно глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал открывшийся спортивный комплекс "памятником энтузиастам", а председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги, олимпийский чемпион, заслуженный тренер РФ Александр Якушев, специально приехавший в Екатеринбург на церемонию открытия, - настоящим спортивным праздником.

Уже с первой победы в Ночной хоккейной лиге свердловских команд было очевидно, что призовые деньги будут вложены прежде всего в развитие детского спорта. Именно юные спортсмены первыми опробовали ледовую "Дацюк-Арену", средства на возведение которой принесла команда "Неоплан". Авто-Арена с Академией хоккея - результат победы уральской команды "Авто", а нынешней весной третью победу и сертификат на миллион рублей принесла Екатеринбургу команда "Скон-Урал". Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что размещение и концепцию нового спортивного объекта будут выбирать сами игроки. И можно смело предположить - с видом на будущее.

Между тем

По данным правительства Свердловской области на территории региона создано 9,5 тысячи спортивных объектов, работает 28 крытых ледовых арен, шесть из которых открыто в прошлом году.

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