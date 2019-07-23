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23.07.2019 20:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приемная бабушка Рая

Многодетная семья "удочерила" одинокую пенсионерку
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя № 161(7919)
На первый взгляд, история бабушки Раи - самая обычная человеческая история. История взаимопомощи, сочувствия и надежды. Может быть, поэтому она и вызвала столь неожиданный отклик у многих людей, стосковавшихся по простым, неиспорченным корыстью человеческим отношениям. Короткий ролик на страничке челябинской АНО "Жизнь" в соцсетях за одну неделю собрал более полумиллиона просмотров. Посмотрели его и мы, заинтересовавшись историей бабушки Раи.
Баба Рая с волонтерами "Жизни". Фото: АНО "Жизнь" Баба Рая с волонтерами "Жизни". Фото: АНО "Жизнь"
Баба Рая с волонтерами "Жизни". Фото: АНО "Жизнь"

Впрочем, "бабушкой Раей" бездомная пенсионерка Рашида Мосеева стала совсем недавно. Еще полгода назад она жила в одном из частных приютов, куда ее поместили волонтеры, не имела ни детей, ни внуков, ни жилья.

- После пожара в дачном поселке и смерти мужа она оказалась на улице, - рассказывает волонтер АНО "Жизнь" Светлана Дымшакова. - Документы сгорели, никаких записей о ней не осталось, несмотря на то что наша подопечная очень долгое время работала на заводе табельщицей. И, как это часто бывает, оказалась выброшенной из жизни, пожилая и никому не нужная.

Бабушка Рая и ее рисунок мечты. Рисунок - "сработал"! Фото: АНО "Жизнь"

Сама бабушка Рая об этом периоде своей жизни вспоминает неохотно. Говорит, что скиталась, три месяца спала на лавочке в Тракторозаводском районе Челябинска, пока к ней не подошла какая-то женщина и не предложила отвести ее к волонтерам и "определить на кормление". Так началась ее вторая жизнь - в социально-реабилитационных центрах, где пенсионерка работала на кухне, готовила, мыла посуду, рассказывала о своей жизни другим бездомным. Но никогда не унывала и не жаловалась. В приюте ее даже прозвали "позитивчиком" за улыбчивость и умение увидеть в любой ситуации положительные стороны.

Волонтеры с самого начала приняли горячее участие в судьбе одинокой женщины, собирали деньги на продукты и восстановление документов, навещали в приюте. Ведь приехать к ней в дни посещений было некому. Даже разместили в соцсетях рассказ о неунывающей бабушке, несломленной жизненными обстоятельствами, и скоро получили неожиданный отклик.

- Многодетная семья из Екатеринбурга предложила сделать нашу бабу Раю своей приемной бабушкой, - пояснила Светлана. - Позвонили нам и сообщили, что своих бабушек и дедушек у них нет, а есть старый семейный дом в поселке Целинный Челябинской области, куда они часто приезжают с детьми. Вот и предложили прописать туда нашу подопечную, чтобы у детей появилась бабушка, а у бабушки - новая семья, дом и огород, о которых она давно мечтала.

Работая с бездомными, волонтеры часто предлагают им нарисовать на листке бумаги свои мечты. Но бабушка Рая сначала долго отнекивалась, объясняя, что в ее положении это лишнее. Есть крыша над головой, кусок хлеба, спасибо и на том добрым людям. А потом вдруг очень трогательно и как-то совсем по-детски изобразила свою жизнь через 10 лет - домик с трубой, палисадник с двумя деревцами, огород… "Еще бы внучат-помощников", - посмеялась тогда пенсионерка. И неожиданно получила сразу пятерых!

В семье новоявленной опекунши пенсионерки Алены Бабиной четверо детей в возрасте "мал-мала-меньше". Младшему еще нет и годика. У ее сестры Екатерины сын учится в Троицком техникуме, неподалеку от "родового гнезда". Обе семьи с малой родины уехали: Алена с мужем живут и работают в Екатеринбурге, Екатерина - в Сургуте. В родительском доме собираются только по праздникам да во время отпусков. Так что за домом, кроме сына-студента, присматривать некому.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- А у нашей бабы Раи и на дом, и на огород свои планы, а главное, дети ее уже бабушкой называют, слушаются и стараются во всем помогать, - говорит Алена Бабина. - Мы очень хотели, чтобы человек, оставшийся без крова и родных, обрел новую семью и дом, а у нас появился еще родной человек. Волновались, ждали этой встречи, а когда увиделись впервые, сразу поняли, что это на самом деле она - наша бабушка!

Новая семья воссоединилась в середине июня, когда волонтеры "Жизни" помогли пенсионерке с переездом. Семья Алены с детьми встретила бабушку в ее новом доме, купила ей продукты и все необходимое на первое время и помогла вскопать грядки. Впереди - битва за урожай. А пока бабушке Рае нужно помочь восстановить документы, чтобы прописать в доме, прикрепить к поликлинике и оформить пенсию.

- С паспортом поначалу возникли проблемы, - рассказала Светлана Дымшакова. - Он был еще советского образца и сгорел при пожаре, а отметок о нем не сохранилось. К счастью, в полиции смогли разы­скать данные еще по прежнему месту прописки бабы Раи, в молодые годы, и установили личность. Так что теперь ждем оформления нового документа.

- Я всегда мечтала о таких замечательных внуках, - поделилась пенсионерка. - Видимо, это Бог мне помогает. Пусть он теперь и им поможет, как помог мне...

Кстати

60 семей для стариков

В Челябинской области принят специальный закон "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов", направленный на профилактику социального одиночества. Однако по нему под опеку в приемные семьи могут направлять только частично потерявших дееспособность инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. А на их содержание выплачивается 75 процентов доходов приемной бабушки или дедушки, плюс ежемесячное вознаграждение опекуну в размере 8,2 тысячи рублей. Вместе с тем большого спроса на опеку не наблюдается. По данным минсоцрегиона, за последние два года в области было создано 60 приемных семей для стариков и инвалидов. 43 из них действуют по сей день.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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