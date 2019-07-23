Под Тюменью построили роскошный Дом культуры

В поселке Винзили торжественно открыт новый дом культуры - центр досуга и отдыха "Вернисаж". Его можно смело назвать и дворцом искусств. Теперь это лучший ДК в Тюменском районе. На его главной сцене, как заметил губернатор Александр Моор, не зазорно проводить творческие мероприятия зонального и регионального масштаба.

В день открытия "Вернисажа" был полон и большой зал, и на сцене было многолюдно. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Общая площадь помещений - шесть тысяч квадратных метров. Большой зал вмещает полтысячи зрителей, танцевальный - двести человек. Просторно занимающимся в вокально-хоровой студии, в мастерских художественного и прикладного искусства, в театральных кружках - драматическом и кукольном. Всего здесь с комфортом разместились около трех десятков коллективов, прежде теснившихся в старом ДК - крохе по сравнению с нынешним.

- Их число, думаю, прирастет. Ведь получив в распоряжение многофункциональные помещения, мы получили возможность открывать новые направления. На весьма достойном уровне техническое оснащение, световая, звуковая аппаратура, кинопроекторы. Замыслов много, постараемся воплотить их в жизнь, - говорит директор "Вернисажа" Светлана Горецкая, под началом которой работает около четырех десятков человек, включая сотрудников трех филиалов "Вернисажа".

На открытии ДК, фундамент которого был заложен в 2016 году, зал был полон. На символическую кнопку звонка, сигнализирующего о начале представления на сцене - первого в новом здании концерта, - нажали Александр Моор, глава района Светлана Иванова, поэт-песенник Нина Тельнова, выпускник Винзилинской детской школы искусств, лауреат и дипломант международных и региональных конкурсов Павел Тропин.

- В Тюменской области это, конечно же, не единственное такого рода новоселье в 2019 году. В рамках реализации национального проекта "Культура" только на территории Тюменского района ранее сдали в эксплуатацию модульный Дом культуры в поселке Борки, еще один ДК скоро откроем в поселке Богандинском. В следующем году модульный Дом культуры примет жителей села Гусево. Проект, по которому построено здание в Винзилях, уже можно назвать типовым по планировке помещений: впервые он воплощен в 2011 году в городе Заводоуковске, и третий образец мы надеемся увидеть в многонаселенном поселке Московский Тюменского района, - комментирует губернатор ход строительства объектов культуры в одном из крупнейших муниципальных образований области.