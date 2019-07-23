Под Тюменью построили роскошный Дом культуры

Новости

Ефимова проиграла Кинг "золото" чемпионата мира 16:30
Однофамильцы адмиралов ВОВ смогут бесплатно посетить выставку Музея Победы 16:29
В Москву придет резкое похолодание 16:22
В Ингушетии издали брошюру о правильном поведении молодежи 16:22
Видео: фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину 16:20
Евгений Рылов выиграл еще одно серебро чемпионата мира 16:14
"Бросили кость": Лоза раскритиковал версию "Группы крови" Metallica 16:11
Человечество рискует потерять еще 7000 видов животных и растений 16:10
Shazam рассказал, какие песни чаще всего просили "угадать" россияне 16:05
Про Симпсонов снимут еще один полнометражный фильм 15:59
В Пензенской области в ДТП пострадали семь человек 15:57
Фермер из Тулуна потерял при наводнении все, что заработал за 20 лет 15:51
На Кубани росгвардейцев осудили за изготовление и сбыт оружия 15:50
Сергей Шойгу стал наставником финалиста конкурса "Лидеры России" 15:49
Красивое и страшное зрелище: Астраханский заповедник атаковала саранча 15:47
Кузнецова изучит ЧП с посаженным на цепь кубанским мальчиком 15:45
В Петербурге вскрыли канал подделки документов для мигрантов 15:42
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки 15:42
В Госдуме высказались против сокращения мест для парковки 15:40
Под Псковом после гибели семьи при пожаре завели дело об убийстве 15:36
Под Смоленском 16 человек пострадали в ДТП с автобусом 15:28
В Германии полностью откажутся от спальных вагонов 15:28
Полицейские смогут служить на пять лет дольше 15:18
Работу фитнес-центров возьмут под контроль 15:17
Путин поручил исправить норму, лишившую надбавки ряд пенсионеров 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
В России вводят нормы ввоза цветов и фруктов в багаже
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
23.07.2019 15:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Тюменью построили роскошный Дом культуры

Текст: Иван Ман
В поселке Винзили торжественно открыт новый дом культуры - центр досуга и отдыха "Вернисаж". Его можно смело назвать и дворцом искусств. Теперь это лучший ДК в Тюменском районе. На его главной сцене, как заметил губернатор Александр Моор, не зазорно проводить творческие мероприятия зонального и регионального масштаба.
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области В день открытия "Вернисажа" был полон и большой зал, и на сцене было многолюдно. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
В день открытия "Вернисажа" был полон и большой зал, и на сцене было многолюдно. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Общая площадь помещений - шесть тысяч квадратных метров. Большой зал вмещает полтысячи зрителей, танцевальный - двести человек. Просторно занимающимся в вокально-хоровой студии, в мастерских художественного и прикладного искусства, в театральных кружках - драматическом и кукольном. Всего здесь с комфортом разместились около трех десятков коллективов, прежде теснившихся в старом ДК - крохе по сравнению с нынешним.

Фото: iStock
В Тюмени сразились молодые кинематографисты страны

- Их число, думаю, прирастет. Ведь получив в распоряжение многофункциональные помещения, мы получили возможность открывать новые направления. На весьма достойном уровне техническое оснащение, световая, звуковая аппаратура, кинопроекторы. Замыслов много, постараемся воплотить их в жизнь, - говорит директор "Вернисажа" Светлана Горецкая, под началом которой работает около четырех десятков человек, включая сотрудников трех филиалов "Вернисажа".

На открытии ДК, фундамент которого был заложен в 2016 году, зал был полон. На символическую кнопку звонка, сигнализирующего о начале представления на сцене - первого в новом здании концерта, - нажали Александр Моор, глава района Светлана Иванова, поэт-песенник Нина Тельнова, выпускник Винзилинской детской школы искусств, лауреат и дипломант международных и региональных конкурсов Павел Тропин.

- В Тюменской области это, конечно же, не единственное такого рода новоселье в 2019 году. В рамках реализации национального проекта "Культура" только на территории Тюменского района ранее сдали в эксплуатацию модульный Дом культуры в поселке Борки, еще один ДК скоро откроем в поселке Богандинском. В следующем году модульный Дом культуры примет жителей села Гусево. Проект, по которому построено здание в Винзилях, уже можно назвать типовым по планировке помещений: впервые он воплощен в 2011 году в городе Заводоуковске, и третий образец мы надеемся увидеть в многонаселенном поселке Московский Тюменского района, - комментирует губернатор ход строительства объектов культуры в одном из крупнейших муниципальных образований области.

Власть Работа власти Регионы Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу о мусорном полигоне "Шиес"
В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой
МО РФ: Южнокорейские истребители совершили непрофессиональные маневры
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах