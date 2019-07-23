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23.07.2019 21:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Болели и похудели на полтонны

Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Неделя № 161(7919)
Уралец за три месяца похудел на 18 килограммов ради абонемента на стадион. Мужчина победил в акции, которую объявил футбольный клуб "Урал".

Тренер по питанию рассказывала участникам о здоровом образе жизни, футболисты поддерживали морально - через видеообращения, а худеющим оставалось лишь выполнять рекомендации и терять килограммы.

Фото: Photoxpress.ru
Как похудеть, питаясь недорого и с аппетитом

- Не скажу, что полностью следовал советам диетолога, ел, в принципе, все, что хотел, ограничивал себя лишь в количестве. Например, отказывался от ужина, - рассказал "РГ" Иван Вагин. - Что касается спорта, то играл в футбол, занимался ходьбой. Каждый день делал минимум десять тысяч шагов, а однажды, когда был в Туле на полуфинале Кубка России, поставил рекорд - прошел 31 тысячу шагов, или 20 километров! Это вышло случайно: просто целый день гуляли с друзьями по городу.

Победителю 36 лет, его рост - 181 сантиметр, перед участием в акции мужчина весил 98,4 килограмма, в конце - 79,8 килограмма. Итого потерял 18,6 килограмма. Из-за участия в марафоне похудения Ивану пришлось обновить гардероб - некоторые вещи стали велики. Футболом Иван увлекается со студенчества - и сам играет, и на трибунах болеет.

В марафоне похудения поучаствовали около 150 человек в возрасте от 18 до 62 лет. В общей сложности конкурсанты потеряли полтонны лишнего веса. Призовые места распределили не по количеству сброшенных килограммов, а по процентному соотношению начального веса к итоговому. Трое победителей получили в подарок деньги, которые, как рассказывают в футбольном клубе, потратили на абонементы на домашние игры команды.

Иван Вагин начал худеть... Фото: Пресс-служба ФК "Урал"
...и получил абонемент на стадион. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"
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