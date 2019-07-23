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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Побеждают и строятся

В Екатеринбурге открыли вторую ледовую арену, построенную на грант Ночной хоккейной лиги
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
У Екатеринбурга есть все шансы превратиться в хоккейную столицу России: в городе открыли уже вторую ледовую арену за три года. Строительство обеих стало возможно благодаря победам уральцев в Ночной хоккейной лиге - любительской спортивной организации, которая появилась в 2011 году по инициативе президента и заслуженных хоккеистов. Ежегодно лига проводит Всероссийский турнир, главным призом которого становится грант в размере ста миллионов рублей на строительство ледовой площадки в своем регионе.
Построить вторую ледовую арену позволил денежный трофей, завоеванный командой "Авто". Фото: Татьяна Андреева/РГ Построить вторую ледовую арену позволил денежный трофей, завоеванный командой "Авто". Фото: Татьяна Андреева/РГ
Построить вторую ледовую арену позволил денежный трофей, завоеванный командой "Авто". Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первая "призовая" площадка - "Дацюк Арена" - появилась в Екатеринбурге в 2016 году: грант за пару лет до этого с турнира привезла команда "Неоплан". Три года назад денежный трофей завоевала уральская команда "Авто", именно этот выигрыш помог заложить фундамент второй ледовой арены. Из областного бюджета выделили еще 700 миллионов рублей, и вот новый объект торжественно открыли. Спорткомплекс включает в себя две ледовые арены, раздевалки, тренажерный зал, столовую, восстановительный центр и шестиэтажный корпус интерната. Подготовкой хоккеистов будет заниматься центр олимпийской подготовки "Академия хоккея "Спартаковец".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- Тренировочный процесс в новом ледовом дворце уже идет, - рассказали "РГ" в департаменте информполитики губернатора Свердловской области. - На первом этапе по программам спортивной подготовки предполагается обучение почти 700 человек. Речь идет о круглосуточном пребывании воспитанников в академии, организации тренировочного процесса, питания и полноценного медицинского сопровождения. На втором этапе запланировано привлечение талантливых хоккеистов не только из Свердловской области, но и других регионов.

Кстати, в ближайшие годы в Екатеринбурге появится третья ледовая арена: в мае победителем Ночной хоккейной лиги стала свердловская команда "Скон-Урал": спортсмены-любители привезли домой сертификат на сто миллионов рублей на новую спортплощадку. Место для размещения и концепцию будущей арены игроки выберут сами.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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