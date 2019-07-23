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23.07.2019 19:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Право переправы

После громкого скандала власти Серова начали строить мост для жителей Филькино
Текст: Светлана Добрынина
Российская газета - Неделя - Урал № 161(7919)
С любопытством и тревогой жители села Филькино наблюдают за "стягиванием большой техники" к реке Каква. Недавно к обрывистому берегу самосвалы начали заво­зить щебень. Каменистая насыпь вырастает рядышком с новым дощатым переходом, недавно возведенным над речкой самими селянами.

- Неужели местные власти нас наконец-то услышали и решили построить безопасную переправу?! - с затаенной надеждой в голосе рассказала о переменах жительница Филькино, многодетная мама Анастасия Пристав.

Фото: Анастасия Пристав
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О речных злоключениях филькинского хутора вот уже два года рассказывают все федеральные СМИ. Часть крупного села, расположенного недалеко от города Серова, летом 2017 года оказалась отрезана от большой земли. Мост, соединяющий немногочисленных жителей (постоянно проживают восемь семей) правого берега Каквы с берегом левым, где расположены все магазины, больница, школа, детсад и почта, рухнул под весом КамАЗа. Грузовик вытянуть сумели, а вот мост - нет.

Поначалу местные власти категорически отказывались восстанавливать переправу, обвиняя во всех бедах самих филькинцев. "Халатное отношение к муниципальному имуществу. Развития там никакого не предусматривается, понимаете, это тупик", - объяснял журналистам Вячеслав Семаков, первый заместитель главы администрации Серовского городского округа. Затем представили расчеты: по данным властей, возведение пешеходного моста обойдется бюджету в 16 миллионов рублей, автомобильного; - в 40 миллионов.

Цифры, конечно, впечатлили и хуторян, но как жить отрезанными от большой земли, они не понимали. У Анастасии Пристав трое ребятишек. Дом семья купила, когда еще был мост. Потратили весь материнский капитал, да еще и влезли в ипотеку. Старшие ходят в школу, младшего пока только в коляске можно возить, в том числе на прием к врачу. Каждый визит на большую землю для родителей и ребят - приключение с риском для жизни. Обращения во всевозможные вышестоящие инстанции результата не приносили. Зимой еще куда ни шло, можно по льду перебежать, а с наступлением весны - только вплавь.

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Но даже с лодочной переправой, обещанной местными властями, и то произошла задержка. Устав просить и надеяться, хуторяне решились на самострой. Собрали все завезенные по зимнику доски и бревна, даже заборы не пожалели, и перекинули с одного берега на другой мосток.

- Обошлось нам все в десять тысяч. Скинулись не только жители, но и садоводы, охотники. Это для чиновников здесь тупик, а для сельчан - перспективная территория, - рассказывает Анастасия. - Понятно, паводка этот мосток не выдержит. Но хотя бы сейчас есть жизнь.

Местные власти мост заметили, более того, установили рядом дорожные знаки: переход и проезд запрещен. Но, когда сюжет о филькинском мосточке прогремел на всю страну, областные власти приняли решение профинансировать строительство более прочной переправы. Пусть не капитальной, но до поры до времени надежной.

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