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23.07.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В свердловском селе загорелась и обрушилась кровля магазина

Текст: Татьяна Воробьева

В селе Косулино в Белоярском городском округе, сегодня загорелось отдельное стоящее одноэтажное здание продуктового магазина. Сотрудники торгового предприятия успели эвакуироваться, а покупателей в помещениях в момент возгорания не было.

Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 14.40 по местному времени.

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"Горит крыша, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров, - сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области. - Из-за высокой температуры кровля магазина обрушилась".

С огнем борются два десятка спасателей, задействовано шесть автомобилей спецтехники. Дополнительно к месту пожара выехали пожарные машины из Заречного, Арамиля и поселка Уральский.

Пожарные стараются не допустить распространения пламени на жилые дома по соседству.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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