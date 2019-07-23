В свердловском селе загорелась и обрушилась кровля магазина

В селе Косулино в Белоярском городском округе, сегодня загорелось отдельное стоящее одноэтажное здание продуктового магазина. Сотрудники торгового предприятия успели эвакуироваться, а покупателей в помещениях в момент возгорания не было.

Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 14.40 по местному времени.

"Горит крыша, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров, - сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области. - Из-за высокой температуры кровля магазина обрушилась".

С огнем борются два десятка спасателей, задействовано шесть автомобилей спецтехники. Дополнительно к месту пожара выехали пожарные машины из Заречного, Арамиля и поселка Уральский.

Пожарные стараются не допустить распространения пламени на жилые дома по соседству.