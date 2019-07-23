Задержаны екатеринбуржцы, подложившие муляж бомбы на пути кортежа Путина

Полиция Екатеринбурга задержала двоих местных жителей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина во время его визита в город 9 июля, передает РИА Новости сообщение областного главка МВД.

Для имитации "взрывного устройства" злоумышленники использовали обувную коробку, бутылку и камни, обмотанные проводами и изолентой. Как позже они объяснили на допросе, так они хотели "проверить бдительность спецслужб".

"Представители МВД установили и задержали не одного, а двух возможных инициаторов данного переполоха - это местные ранее судимые граждане. Они распивали спиртные напитки и стали невольными свидетелями того, как часто по дорогам проезжают патрульные полицейские машины, - рассказал агентству глава пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. - Возможно, идея пришла им в голову вообще спонтанно, дабы наказать сыщиков за то, что ранее те неоднократно привлекали этих мужчин к уголовной ответственности".

Злоумышленников легко удалось обнаружить благодаря камерам видеонаблюдения. В ближайшее время в отношении них будет принято процессуальное решение.