Жительница Ямала ложно обвинила приятеля, чтобы сохранить жениха

Неверность довела 36-летнюю жительницу Ямала до скамьи подсудимых: ее будут судить за ложный донос об изнасиловании, который она сделала в попытке сохранить суженого.

Следственный отдел по Тазовскому району сообщил о завершении расследования уголовного дела, заведенного после заявления местной жительницы о нападении на нее мужчины.

"Вечером 14 июня в поселке Тазовский жених застал свою нетрезвую невесту в интимной обстановке с другим мужчиной. Чтобы сохранить отношения с тем, за кого она собиралась замуж, обвиняемая представила ситуацию так, будто односельчанин пытался ее изнасиловать", - рассказали в пресс-службе СК ЯНАО.

Соперники устроили потасовку. Когда приехали полицейские, женщина обвинила своего 42-летнего любовника в тяжком преступлении.

Теперь сама она фигурант дела по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Женщина свою вину признала и раскаялась. Дело передали для рассмотрения в суд.