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23.07.2019 13:32
Рубрика: Общество

Робот Федор прибыл на Байконур для предполетной подготовки

Текст: Наталия Ячменникова
Робот Федор был доставлен на космодром Байконур для прохождения предполетной подготовки. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Своего первого космического робота-андроида Россия планирует отправить на Международную космическую станцию в августе на корабле "Союз МС-14". Перед полетом ему сменили имя на англоязычное Skybot.

"Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Робот пробудет на орбите полторы недели. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" обучают робота восприятию и воспроизведению человеческой речи. Нет, он не станет членом экипажа, как бы кому-то из креативщиков этого ни хотелось. Аватар пока полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

Фото: РИА Новости
Эксперты рассказали о наборе в космонавты, роботе Федоре и шуме в космосе

"Федор" - это человекоподобный робот-спасатель. Свое имя получил от англоязычной аббревиатуры FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research, в переводе на русский язык - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований). Оснащен системой голосового управления и специальными датчиками. У робота, как утверждают, 46 степеней подвижности, и он умеет уже многое. Но главное, чему хотят научить робота конструкторы с прицелом на орбиту - дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм, экзоскелет. Поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения.

Роботы не просто должны заменить человека при работе в условиях вакуума и самых жестких ионизирующих излучений. Они будут просто необходимы на поверхности планет и космических тел - при исследовании, освоении, строительстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Роботы: настоящее и будущее
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