Робот Федор прибыл на Байконур для предполетной подготовки

Робот Федор был доставлен на космодром Байконур для прохождения предполетной подготовки. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Своего первого космического робота-андроида Россия планирует отправить на Международную космическую станцию в августе на корабле "Союз МС-14". Перед полетом ему сменили имя на англоязычное Skybot.

"Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар Skybot F-850. 22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

Робот пробудет на орбите полторы недели. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" обучают робота восприятию и воспроизведению человеческой речи. Нет, он не станет членом экипажа, как бы кому-то из креативщиков этого ни хотелось. Аватар пока полетит к звездам исключительно в качестве эксперимента.

"Федор" - это человекоподобный робот-спасатель. Свое имя получил от англоязычной аббревиатуры FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research, в переводе на русский язык - Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований). Оснащен системой голосового управления и специальными датчиками. У робота, как утверждают, 46 степеней подвижности, и он умеет уже многое. Но главное, чему хотят научить робота конструкторы с прицелом на орбиту - дистанционно повторять движения космонавта, облаченного в специальный костюм, экзоскелет. Поэтому особое внимание уделяется соответствию механизма гибкой анатомии человека и способности воспроизводить точные движения.

Роботы не просто должны заменить человека при работе в условиях вакуума и самых жестких ионизирующих излучений. Они будут просто необходимы на поверхности планет и космических тел - при исследовании, освоении, строительстве.