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23.07.2019 11:05
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор обнаружил недостаточное содержание витаминов в фруктах

Текст: Ольга Игнатова

Эксперты Роспотребнадзора в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня" оценили, насколько в популярных сезонных фруктах и ягодах много витаминов.

Для этого они закупили в сетевых магазинах красно-коричневую черешню сорта "Бахор" и абрикосы сорта "Шаллах", а также клубнику из Армении.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По санитарно-химическим показателям (содержанию солей тяжелых металлов, пестицидов) никаких нарушений обнаружено не было. А вот с витаминами и микроэлементами - целая проблема.

В черешне железа было в шесть раз ниже положенного, витамина С - в 3,5 раза, кальция - в три раза, калия - в 1,5, магния и фосфора - в 2,5 раза. Хуже всего с натрием. В 100 граммах черешни обычно содержится порядка 13 миллиграммов этого минерала, а на деле оказалось только 1,4 - в девять раз меньше.

В абрикосах витаминов тоже мало. Железа в них оказалось в два раза меньше нормы, витамина С - в 3,5 раза меньше. Калия - в полтора, кальция и натрия - в два и 2,5 раза меньше необходимого.

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В клубнике в четыре раза меньше, чем нужно, оказалось железа. Кальция выявилось меньше в два раза, а магния - в 1,5 раза. А вот витамина С достаточно - примерно 50 миллиграммов на 100 граммов продукта при норме в 60. С бета-каротином, как и у узбекской черешни, - в 18 раз больше, чем должно быть.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, причиной такого авитаминоза сезонной продукции могут быть климатические условия, особенно недостаток солнечных дней, а также отсутствие минеральных веществ в почве.

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