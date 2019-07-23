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23.07.2019 17:15
Рубрика: Экономика

Россельхознадзор отменил запрет на яблоки из Беларуси

Текст: Игорь Зубков

Россельхознадзор с 24 июля отменил введенные им ранее ограничения на ввоз белорусских яблок, заручившись гарантиями Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Решение об этом принято по результатам визита специалистов Россельхознадзора, которые на месте оценили производственные мощности 51 белорусского хозяйства по выращиванию яблок.

"Вместе с тем, Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор ограничил поставки яблок, а также груш из Беларуси в апреле в связи с задержаниями на российско-белорусской административной границе фур с санкционной продукцией. Она следовала без фитосанитарных документов, большинство грузовиков были загружены яблоками и грушами. До этого Россельхознадзор ограничил поставки через Беларусь растительной продукции из 33 стран Азии и Африки. По информации ведомства, сразу после этого продукция, якобы произведенная в этих странах, перестала поступать в Россию.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
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