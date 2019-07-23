Россиянам возместят часть расходов на медикаменты

Лекарства, выписанные врачом, можно будет купить дешевле. С 2023 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, начнет действовать система государственного лекарственного возмещения при амбулаторном лечении. Это предусмотрено и нацпроектом "Здоровье".

Льготники сохранят право на бесплатные лекарства, а для остальных введут скидки. Предполагается опробовать разные варианты программы в нескольких регионах, а позже распространить опыт на всю страну.

С чего предполагается начать? Сейчас, по данным DSM Group, "средний" россиянин тратит на лекарства 6,7 тысячи рублей в год. В пересчете на всю страну - это почти 1 триллион рублей. Очевидно, "закрыть" возмещением (пусть и не в полном объеме) такую потребность вряд ли реально. Поэтому придется выбирать. Варианты обсуждались разные: можно, например, обеспечить бесплатными лекарствами не только малышей до трех лет и детей из многодетных семей (как предусмотрено законом сейчас), но и всех несовершеннолетних. Можно сфокусироваться на пенсионерах - именно для этой группы расходы на лекарства наиболее значимы. Еще одна перспектива - помочь с лекарствами людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности гипертоникам. Так можно снизить риск инфарктов, инсультов, значит, уменьшить расходы на "скорую помощь", экстренные госпитализации, реанимационные мероприятия. Это подтвердил опыт Кировской и Омской областей, где лекарства выдавали пациентам с высоким риском сосудистых катастроф, а также тем, кто уже перенес операцию на сердце и сосудах, чтобы обеспечить преемственность стационарного и амбулаторного этапов лечения.