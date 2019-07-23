Росстат объяснил рекордный приток мигрантов

Данные о рекордном притоке мигрантов в Россию за январь-апрель 2019 года могут быть связаны с более полным предоставлением информации со стороны МВД. Об этом заявили в Росстате.

"Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", - рассказали в ведомстве в ответ на запрос РБК.

С 1 января этого года вместо листков учета прибытия и выбытия введена форма федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ. В связи с этим предоставление данных по мигрантам со стороны МВД стало более полным.

Кроме того, в России выросло число получивших временную регистрацию. При этом миграция внутри страны сократилась.