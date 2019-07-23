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23.07.2019 19:50
Рубрика: В мире

Русский язык набирает все большую популярность в Республике Сербской

Текст: Александр Борисов
"Русский язык и литература и международные политические отношения" - новая программа обучения на кафедре русистики философского факультета Университета в Восточном Сараево, которая предоставляет студентам широкий спектр традиционных знаний, адаптированных к современным условиям. Об этом во вторник, 23 июля, в интервью агентству Срна рассказала Вишня Вишневац, руководитель указанной кафедры.

По словам преподавателя, новая программа предполагает углубленное изучение русского и других иностранных языков, а также международных отношений, что отвечает мировым трендам. Она также отметила, что в сентябре будет осуществлен первый набор студентов для обучения по указанной специальности, читать лекции которым будут, в том числе, профессиональные переводчики, политологи и аналитики.

Фото: Пресс-служба президента Сербии
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Кроме того, в рамках учебы предусмотрено плотное взаимодействие с Московским педагогическим государственным университетом и Российским университетом дружбы народов. Вишня Вишневац подчеркнула, что "введение новой специальности было обусловлено возросшим здесь интересом к изучению русского языка, а также расширением влияния России не только в Европе, но и мире". Она также обозначила важность открытия Центра русского языка в Университете в Восточном Сараево, которое состоялось 4 марта.

"Центр в качестве одной из приоритетных целей видит решение статуса русского языка в основных и средних школах в Республике Сербской", - пояснила она, добавив, что русский и сербский народы связывают неразрывные духовные, культурные и этнические связи, нашедшие отражение в языках.

Между тем в интервью "Российской газете" декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович рассказал, что сербы с особым теплом и любовью воспринимают все, что так или иначе связано с Россией и русским народом. При этом, по его мнению, сложно переоценить заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории. В качестве примера он указал тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка.

"Открытие же Центра русского языка при нашем факультете - это большой шаг вперед, который очень много значит для нас, - сообщил он. - Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов. Данный же Центр позволяет им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

Драга Мастилович считает, что русские и сербы - это в сущности один народ, который был разъединен с течением времени, однако сохранял традиционные культурные и духовные связи.

Фото: пресс-служба МЧС РФ
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"Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор напомнил и о том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого".

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