Самолет с российскими туристами вернулся в Турцию

Самолет авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся сегодня утром в аэропорт вылета.

"После взлета рейс ZF-8886 Анталья - Москва (Внуково) с целью обеспечения безопасности полетов вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно, в настоящее время оно готовится к приему пассажиров. Вылет будет осуществлен в ближайшее время.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.