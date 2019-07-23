Сбербанк не поменяет ставки из-за "ипотечных каникул"

Сбербанк не планирует менять ставки по жилищным кредитам в связи с началом действия "ипотечных каникул". Так, банк намерен работать с проблемными заемщиками по своей программе реструктуризации долгов.

По словам зампреда Сбербанка Олега Ганеева, в банке не ожидают, что "ипотечные каникулы" приведут к утяжелению кредитного процесса, инструментов оценки заемщиков или повышению ставок по жилищным кредитам. Он также уточнил, что банк в целом не ориентируется на "ипотечные каникулы", поэтому ухудшения кредитных условий не предполагается. "Все модели оценки ясны, потенциальных заемщиков с рынка мы тоже знаем, наши модели это все учитывают", - сказал Ганеев в интервью РИА Новости.

Программа "ипотечных каникул" начинает действовать с 31 июля. У заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появится право требовать от банка сокращения или приостановки платежей по кредиту на срок до полугода. Пауза в платежах не считается просрочкой, не грозит взысканием залога и не отражается в кредитной истории, следует из закона об "ипотечных каникулах". По словам Ганеева, после начала действия закона Сбербанк сохранит свою программу реструктуризации долгов по ипотеке. Ее параметры зависят от конкретных жизненных обстоятельств заемщика, следует из заявления зампреда Сбербанка.