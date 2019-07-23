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23.07.2019 17:30
Рубрика: Власть

Путь пресечения полета

Силовые министерства предложено наделить правом сбивать дроны-нарушители
Текст: Иван Петров
23 июля Государственная Дума в первом чтении рассматривала законопроект об использовании беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В начале года этот документ уже вносился на рассмотрение нижней палаты парламента, но тогда был отправлен на доработку. Теперь же законопроект получил одобрение профильного комитета - по безопасности и противодействию коррупции - и имеет высокие шансы быть принятым.

Фото: www.youtube.com/user/epflnews
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Самое важное в законопроекте - наделение ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и Службы внешней разведки правом сбивать нелегально используемые дроны. Документ затрагивает и вопросы использования квадрокоптеров над местами с массовым скоплением людей, в том числе во время концертов, спортивных состязаний, велопарадов, митингов.

Предполагается, что сначала силовики попробуют определить принадлежность беспилотника, затем перехватить управление им и посадить его в безопасном месте. В крайнем случае, если летательный аппарат создает опасность для жизни и здоровья граждан, государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, сотрудники силовых ведомств смогут, как сказано в документе, пресечь полет путем уничтожения. Выражаясь обычным языком - сбить.

По словам председателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, выступившего одним из авторов инициативы, проект закона позволит наделить силовые ведомства полномочиями "определять принадлежность дрона, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения".

В то же время, по словам разработчика законопроекта, поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование дронов в мирных целях.

"Если над АЭС, оборонным заводом или местом проведения массового мероприятия летит неопознанное беспилотное воздушное судно, у силовиков обязательно должно быть право пресечь его полет", - отмечает другой автор законопроекта депутат Александр Хинштейн.

Фото: пресс-служба "Ростеха"
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Законопроект вносит изменения в статью 18 Воздушного кодекса, определяя круг государственных органов, которые могут контролировать соблюдение правил использования воздушного пространства в части выявления воздушных судов-нарушителей. К моменту подписания номера "РГ" еще не было известно, приняли ли депутаты этот законопроект в первом чтении.

А вот другой документ, также касающийся ужесточения ответственности за нелегальные полеты беспилотников, уже одобрил Совет Федерации. Речь о правительственном проекте закона, предусматривающего весьма значительное увеличение размеров административных штрафов за нарушения правил использования воздушного пространства. Для граждан штрафы увеличат в 10 раз, для должностных лиц - в 4-5 раз.

Кроме того, вносится изменение, реализация которого позволит налагать штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей на внешнего пилота, не имеющего при себе во время управления беспилотным воздушным судном документов на право управления таким аппаратом. Авторы документа считают такое наказание "адекватным и соразмерным".

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