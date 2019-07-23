Слух: Новое поколение Apple Watch получит экраны microLED

Новое поколение Apple Watch получит дисплей на основе microLED. Об этом сообщил один из инсайдеров.

Согласно источнику, компания из Купертино ведет переговоры с тайваньским производителем экранов. Однако для производства необходимого количества microLED-экранов потребуется не менее 9 месяцев.

Таким образом, осенью мы не увидим новое поколение умных часов Apple. Новинку, скорее всего, презентуют в 2020 году.

Напомним, сейчас Apple Watch выпускаются с экранами OLED от корейской компании LG.