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Слух: Новое поколение Apple Watch получит экраны microLED

Текст:   Владимир Болотин
23.07.2019,  
17:29
Фото: Алексей Петров/РГ Фото: Алексей Петров/РГ
Фото: Алексей Петров/РГ

Новое поколение Apple Watch получит дисплей на основе microLED. Об этом сообщил один из инсайдеров.

Согласно источнику, компания из Купертино ведет переговоры с тайваньским производителем экранов. Однако для производства необходимого количества microLED-экранов потребуется не менее 9 месяцев.

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Таким образом, осенью мы не увидим новое поколение умных часов Apple. Новинку, скорее всего, презентуют в 2020 году.

Напомним, сейчас Apple Watch выпускаются с экранами OLED от корейской компании LG.

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