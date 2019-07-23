Совфед одобрил закон о наделении СК РФ правом судебной экспертизы

Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон, наделяющий Следственный комитет России полномочиями судебной экспертизы.

"Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом РФ", - говорится в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

"В этих целях федеральный закон относит Следственный комитет к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ", отмечается в документе.

При этом судебно-экспертное учреждение СКР должно действовать независимо от следственных органов ведомства. Сотрудники и руководители судебно-экспертного учреждения не могут быть наделены полномочиями следователей и руководителей следственных СКР.

Принятие закона будет способствовать оперативному проведению судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве, говорится в заключении комитета.